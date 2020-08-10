Com Pirlo, Juventus se afasta de Jorginho e quer Sandro Tonali

Com a demissão de Maurizio Sarri e contratação de Andrea Pirlo, a Juventus se afasta do interesse por Jorginho, do Chelsea, e quer Sandro Tonali, do Brescia, de acordo com o “Tuttosport”. Segundo as informações, a Velha Senhora pode enfrentar concorrência do Manchester United, Milan e Inter de Milão pelo meio-campista.Tonali é chamado na Itália de “novo Pirlo” por conta da semelhança no estilo de jogo com o veterano. O rebaixamento do Brescia para a segunda divisão também é um fator que pode ajudar a negociação, uma vez que o atleta é cotado para jogar a Eurocopa 2021 e pretende estar atuando no alto nível do futebol local.