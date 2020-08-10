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futebol

Com Pirlo, Juventus se afasta de Jorginho e quer Sandro Tonali

Meio-campista do Chelsea era alvo de desejo de Maurizio Sarri, mas chegada de novo treinador faz com que Velha Senhora pense em revitalizar o elenco com "novo Pirlo"...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 10:32

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 10:32

Crédito: Divulgação / Brescia
Com a demissão de Maurizio Sarri e contratação de Andrea Pirlo, a Juventus se afasta do interesse por Jorginho, do Chelsea, e quer Sandro Tonali, do Brescia, de acordo com o “Tuttosport”. Segundo as informações, a Velha Senhora pode enfrentar concorrência do Manchester United, Milan e Inter de Milão pelo meio-campista.Tonali é chamado na Itália de “novo Pirlo” por conta da semelhança no estilo de jogo com o veterano. O rebaixamento do Brescia para a segunda divisão também é um fator que pode ajudar a negociação, uma vez que o atleta é cotado para jogar a Eurocopa 2021 e pretende estar atuando no alto nível do futebol local.
Pirlo quer revitalizar um elenco cheio de veteranos e liderado por Cristiano Ronaldo, de 35 anos. Douglas Costa, Khedira e Matuidi devem deixar o clube nesta janela de transferências e a renovação já começou com as chegadas de Arthur e Kulusevski. Enquanto isso, o Chelsea deve tentar arrumar uma outra alternativa para Jorginho.

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