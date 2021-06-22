Com pior ataque do Brasileiro, São Paulo vê aproveitamento nas finalizações despencar

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo marcou apenas um gol nesta edição do Campeonato Brasileiro, sendo o pior ataque até aqui no torneio, empatado com o América-MG. Muito disso se deve ao aproveitamento ruim da equipe nas finalizações.

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De acordo com o 'Footstats', a equipe de Hernán Crespo, curiosamente conhecido pelo seu poder de finalização quando jogador, não vem acertando o gol adversário. Nesses primeiros cinco jogos pelo campeonato nacional, o Tricolor tem 42 chutes, com 30 errados e somente 12 certos.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Esses números colocam o São Paulo como o segundo pior aproveitamento em chutes entre os 20 clubes da série A, ficando apenas na frente do Atlético-MG. Contra o Santos, o Tricolor deu somente oito finalizações, sendo apenas uma em direção ao gol.

Crespo vem tentando arrumar soluções para o baixo aproveitamento ofensivo. Nas últimas rodadas, ele tirou Pablo do time titular e promoveu a entrada de Eder, que marcou diante da Chapecoense. Além disso, com a volta de Benítez, o sistema ofensivo do Tricolor tenda a melhorar.