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Com penta gaúcho, Grêmio repete feito da geração 'irmão do Ronaldinho' nos anos 1980

Clube chega pela quarta vez na história à quinta conquista seguida do Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 19:38

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 19:38

O Grêmio venceu o Ypiranga por 2 a 1 em sua arena, na tarde deste sábado (2), e chegou ao seu quinto título gaúcho seguido. Com isso, a atual geração, liderada por Diego Souza e o técnico Roger Machado, iguala o feito alcançado pela geração Assis, hoje mais conhecido como 'o irmão de Ronaldinho Gaúcho'.Na ocasião, a sequência dos cinco troféus estaduais seguidos foi obtida todas em cima do maior rival, o Internacional. Além de Assis, aquele grupo tinha nomes como Cristóvão (Borges, atual treinador), Cuca, Almir, Darci, Paulo Egídio, Alfinete e Mazarópi.
Desta vez, o Tricolor superou o Colorado em dois anos (2019 e 2021), tendo que vencer nas finais Brasil de Pelotas (2018), Caxias (2020) e o Ypiranga nesta temporada.
O recorde de títulos gaúchos seguidos, porém, ainda pertence ao Internacional, com suas oito conquistas seguidas atingidas em 1976.
Esta é quarta vez em que os gremistas comemoram um penta estadual. O feito também foi alcançado em 1960 e 1966.
Ainda no gramado da Arena do Grêmio, em meio à festa pelo título, elenco e diretoria do Tricolor festejaram o feito.
- A gente sabe o quanto é difícil alcançar uma sequência dessas em qualquer Estado. São Paulo e Rio de Janeiro é praticamente impossível. Mesmo em Minas Gerais não se consegue. O torcedor tem mais que comemorar - disse o presidente gremista, Romildo Bolzan.
- Não tem nem dúvidas quem manda no Estado. Deixo com vocês decidirem após a gente conseguir esse quinto título seguido - exclamou o atacante Diego Souza.
- Mostramos quem manda. Não adianta estarmos na Série B que mesmo assim eles não nos batem - disse o zagueiro Kannemann, afastado dos gramados por uma contusão, à Rádio Gaúcha.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: Jogadoresgremistascomemoramumdosgolsmarcadosnapartidadestesábado(Foto:LucasUebel/Grêmio

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