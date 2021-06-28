Com pênaltis perdidos, Grêmio e Fortaleza ficam no empate pelo Brasileiro

Depois da partida, o Grêmio continua focado no Brasileirão. Ainda tentando sair da zona de rebaixamento, o Tricolor tem clássico gaúcho pela frente. Dessa forma, encara o Juventude, fora de casa, na quarta-feira, 30. Enquanto isso, no mesmo dia, o Fortaleza recebe a Chapecoense. Ambos os jogos são pela 8ª rodada do torneio nacional.

EM BUSCA DO GOLPrecisando deixar a zona de rebaixamento, o Grêmio entrou em campo com grande pressão. Dessa forma, o primeiro susto foi logo no início, quando Rafinha finalizou rasteiro. Felipe Alves ficou com a bola. Na sequência, Diogo Barbosa inverteu o jogo para Douglas Costa, que entrou como titular pela primeira vez. Assim, o atacante puxou para o meio, passou por dois e finalizou à direita do gol.

Dessa maneira, oferecendo espaços para contra-ataques dos cearenses, o Grêmio continuou com a grande pressão, trabalhando sempre bastante a bola na área do Fortaleza. Uma das melhores chances do Tricolor Gaúcho foi aos 26. Depois de conseguir invadir a área dos visitantes, Douglas Costa deu uma bicicleta na sobra, mas mandou por cima. Além disso, a arbitragem já marcava impedimento.

OS SUSTOS DE ÉDERSONO Fortaleza conseguiu aproveitar de um erro dos gremistas e teve a sua primeira chance de perigo aos 33. Ronald fez um belo lançamento para Éderson, que invadiu a área. O volante tocou por cobertura, mas não fez. O jogador apareceu logo na sequência, com outra boa oportunidade. O Leão do Pici avançou de novo com o volante, que soltou uma bomba de longe. Chapecó se esticou, espalmando para escanteio.

PIKACHU PERDEU MAIS UM E FIM DO JOGOAos 43, Pikachu teve a chance de abrir o placar. Osvaldo roubou a bola de Paulo Miranda, invadindo a área e rolando a bola para o camisa 22, que isolou. Dessa maneira, sem outro lance, as equipes terminaram no zero.

FICHA TÉCNICAGrêmio 0 x 0 Fortaleza​Local: Arena do Grêmio, em Porto AlegreData/Horário: 27 de junho de 2021 (domingo), às 20hÁrbitro: Marcelo de Lima HenriqueAssistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Márcia Bezerra LopesCartões amarelos: Douglas Costa (Grêmio); Éderson, Ronald, Osvaldo e Titi (Fortaleza)Cartões vermelhos: Kannemann (Grêmio)

Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Lucas Silva, 21’/1ºT), Victor Bobsin e Matheus Henrique (Paulo Miranda, 19’/2ºT); Douglas Costa (Léo Pereira, 40’/2ºT), Diego Souza (Ricardinho, 40’/2ºT) e Ferreira. Técnico: Tiago Nunes.