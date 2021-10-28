Com pênalti polêmico no fim, Levante alcança empate, e Atlético de Madrid se afasta da liderança de La Liga

Levante e Atlético de Madrid empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira em um confronto com uma grande polêmica. Os colchoneros venciam até perto do fim do segundo tempo, quando o árbitro marcou um pênalti para o Levante após um desvio no braço de Renan Lodi. Com o resultado, o Atlético se afastou da liderança de La Liga.
ABRIU O PLACARO Atlético de Madrid saiu na frente do placar já no início do confronto desta quinta-feira. Com apenas doze minutos de jogo, a equipe colchonera conseguiu marcar o primeiro gol da partida após assistência do zagueiro brasileiro Felipe para Griezmann.
EMPATEAinda no primeiro tempo, o Levante encontrou a sua oportunidade de deixar tudo igual no placar após o Atlético de Madrid cometer um pênalti. Aos 37 minutos, o time da casa empatou o jogo em cobrança convertida por Enis Bardhi.
GOL BRASILEIROO outro gol da partida demorou para sair, chegando apenas no segundo tempo. Quatro minutos após entrar em campo no lugar de Griezmann, o brasileiro Matheus Cunha colocou o Atlético de Madrid na frente do placar aos 31 minutos.
TUDO IGUALA vitória parcial do Atlético de Madrid deixou de existir quando o árbitro marcou um pênalti para o Levante após um desvio no braço de Renan Lodi. Após muita reclamação, o Levante foi à cobrança, e Enis Bardhi converteu novamente.
SEQUÊNCIAO Levante enfrenta o Granada às 17h (de Brasília) desta segunda-feira. O Atlético de Madrid, por sua vez, atua contra o Real Betis às 12:15h (de Brasília) deste domingo.