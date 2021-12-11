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Com pênalti polêmico, Manchester City vence o Wolverhampton e segue na liderança da Premier League

Time de Pep Guardiola fica um mais após expulsão boba de Raúl Jiménez no fim do primeiro tempo e tem pênalti discutível na etapa final. Cityzens chegam aos 38 pontos...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 11:27

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 11:27

Segue o líder. O Manchester City recebeu o Wolverhampton neste sábado pela 16ª rodada da Premier League e o time de Pep Guardiola venceu os Lobos por 1 a 0, no Eithad Stadium. Com gol de Sterling, em pênalti polêmico, os atuais campeões chegaram aos 38 pontos. PRESSÃOEm casa, o Manchester City pressionou desde os primeiros minutos e criou grandes chances para abrir o placar no Etihad Stadium. Ao todo foram sete finalizações do time de Guardiola, contra apenas uma dos visitantes. O goleiro José Sá, dos Wolves, fez bom primeiro tempo evitando que a bola entrasse.
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PREOCUPAÇÃOPouco antes dos 30 minutos, um lance paralisou a partida e gerou preocupação. Rúben Neves e Max Kilman, ambos do Wolverhampton, se chocaram de cabeça. O português ficou caído recebendo atendimento, enquanto o inglês teve apenas um corte. O jogo ficou parado alguns minutos.
POLÊMICAÁgua mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi assim o segundo tempo do Manchester City, atuando com um a mais. Com muita pressão, os Cityzens abriram o placar aos 20 minutos depois de pênalti marcado em lance de João Moutinho. O português levantou demais o braço, mas a bola bateu na axila do camisa 28. O VAR confirmou a penalidade e Sterling balançou as redes.
SEQUÊNCIA​Sem tempo para descansar, Manchester City e Wolverhampton voltam a campo já no meio de semana, mais uma vez pela Premier League. O time de Pep Guardiola recebe o Leeds na terça-feira, enquanto os Lobos visitam o Brighton, na quarta-feira.
Crédito: SterlingcobroupênalticomcategoriaparafazergoldavitóriadoManchesterCity(Foto:NIGELRODDIS/AFP

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