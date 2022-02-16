Com pênalti polêmico, Atlético-MG vence o Athletic e evita 'tropeço' em casa no Campeonato Mineiro

No Mineirão, com direito a gol de pênalti no fim, o Atlético-MG venceu o Athletic por 1 a 0, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O gol da vitória do Galo foi marcado pelo atacante Hulk, que iniciou o duelo no banco e entrou no decorrer da partida.
Com o resultado, o Atlético-MG assumiu a liderança provisória com 16 pontos, mas pode ser passado pelo Cruzeiro, que tem um ponto a menos (15) e entra em campo nesta quinta-feira, contra o Uberlândia. Já a equipe de São João Del Rei teve interrompida sua sequência de quatro jogos de invencibilidade, seguindo com 13 pontos, dentro do G4.Galo “travado” e impressão ruim para encarar o FlamengoO Atlético não teve uma boa performance e deixou a impressão de que precisará jogar melhor diante do Flamengo, seu principal desafio neste início de temporada, para conquistar a Supercopa do Brasil. Antonio Mohamed precisou colocar em campo boa parte dos titulares no segundo tempo para conseguir os três pontos, incluindo Hulk, autor do gol da vitória em pênalti polêmico. Foi o gol de número 40 do atacante com a camisa do Galo. Athletic merecia maisSurpresa do Mineiro até aqui, a equipe do interior de Minas mostrou o porque está na parte de cima da classificação. Um time sólido na defesa e que não apelou para a “cera” na tentativa de segurar o Atlético. Deve ser a surpresa na semifinal do campeonato. O empate seria o resultado mais justo, pois o Galo não criou chances em volume para "amassar" o Esquadrão de Aço;
Próximos jogosO Galo volta a campo no dia 26 de fevereiro, às 16h30, pelo Estadual, pois antes, no dia 20, domingo, decide a Supercopa do Brasil, às 16h, em Cuiabá, contra o Flamengo. A equipe do Athletic terá pela frente o Democrata-GV, às 15h, no sábado, 19, em São João Del Rei. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG 1 X 0 ATLHETIC Data: 15 de fevereiro de 2022Horário: 21h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Paulo César ZanovelliAssistentes: Felipe Alan da Costa Olveira e Magno Arantes LiraGol: Hulk, aos 49’-2ºT(1-0) Cartões amarelos: Igor Rabello (ATL), Dodô (ATL), Hulk (ATL), Willian Mococa (ATH),Danilo (ATH), Walisson Silva (ATH), Felipe Evangelista (ATH), Gabriel (ATH)Cartões vermelhos:Público pagante: 13.492Renda: 371.578,00 ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Tchê Tchê (Savarino, aos 18’-2ºT), Calebe (Fábio Gomes, aos 38’-2ºT), Otávio, Eduardo Sasha (Hulk, aos 18’-2ºT); Dylan Borrero (Ademir-intervalo), Keno (Nacho Fernández, aos 19’-2ºT).
ATHLETIC (Técnico: Roger Silva)Pedro; Wallison (Kadu, aos 41’-2ºT), Danilo, Sidimar e Vinicius Silva; Wallison Luiz, Miguel e Nathan (Michael Paulista, aos 33'-2ºT) ; Willian Mococa (Felipe Evangelista, aos 33’-2ºT), Alason Carioca (Gabriel Nunes, aos 22’-2ºT) e Ricardo Oliveira (Mariano, aos 22’-2º).