Com pênalti polêmico, Atlético-MG vence o Athletic e evita 'tropeço' em casa no Campeonato Mineiro

Com o resultado, o Atlético-MG assumiu a liderança provisória com 16 pontos, mas pode ser passado pelo Cruzeiro, que tem um ponto a menos (15) e entra em campo nesta quinta-feira, contra o Uberlândia. Já a equipe de São João Del Rei teve interrompida sua sequência de quatro jogos de invencibilidade, seguindo com 13 pontos, dentro do G4.Galo “travado” e impressão ruim para encarar o FlamengoO Atlético não teve uma boa performance e deixou a impressão de que precisará jogar melhor diante do Flamengo, seu principal desafio neste início de temporada, para conquistar a Supercopa do Brasil. Antonio Mohamed precisou colocar em campo boa parte dos titulares no segundo tempo para conseguir os três pontos, incluindo Hulk, autor do gol da vitória em pênalti polêmico. Foi o gol de número 40 do atacante com a camisa do Galo. Athletic merecia maisSurpresa do Mineiro até aqui, a equipe do interior de Minas mostrou o porque está na parte de cima da classificação. Um time sólido na defesa e que não apelou para a “cera” na tentativa de segurar o Atlético. Deve ser a surpresa na semifinal do campeonato. O empate seria o resultado mais justo, pois o Galo não criou chances em volume para "amassar" o Esquadrão de Aço;