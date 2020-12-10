Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com pênalti polêmico a favor, Benfica empata com Standard de Liège na última rodada da Liga Europa
futebol

Com pênalti polêmico a favor, Benfica empata com Standard de Liège na última rodada da Liga Europa

Time de Jorge Jesus fica atrás no placar duas vezes, mas consegue empate fora de casa. Resultado classifica os Encarnados em segundo lugar no grupo, com Rangers na liderança...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:54

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:54

Crédito: VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFP
Pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa, o Benfica visitou o Standard de Liège, da Bélgica, e as equipes empataram em 2 a 2. Com o resultado, o time português avança para o mata-mata em segundo lugar no Grupo D. Raskin e Tapsoba fizeram para os donos da casa. Everton Cebolinha e Pizzi deixaram tudo igual.
+ Veja a tabela da Liga EuropaPRIMEIRO TEMPOJogando em casa, o Standard de Liège não precisou de muito tempo para abrir o placar. Aos 12 minutos, Nicolas Raskin recebeu de Jans e marcou. Pouco depois, porém, Taarabt fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Everton Cebolinha cabecear e dexar tudo igual.
SEGUNDO TEMPOA segunda etapa seguiu o roteiro dos 45 minutos inicias e o time da casa fez o segundo aos 15 minutos. Após contra-ataque, Tapsoba arriscou de fora da área, viu a bola desviar em Vertonghen e trair o goleiro Helton Leite. O Benfica não demorou muito para deixar tudo igual mais uma vez. João Ferreira sofreu pênalti polêmico de Laifis e Pizzi empatou.
VAGA EM SEGUNDOO Benfica já entrou em campo classificado para a próxima fase da Liga Europa, mas ainda precisava definir o primeiro lugar do grupo. Com o empate, o time de Jorge Jesus chegou aos 12 pontos e ficou com a segunda vaga. O Rangers venceu o Lech Poznan, da Polônia, por 2 a 0, e terminou em primeiro, com 14 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial
Imagem de destaque
Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho
Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados