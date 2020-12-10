Com pênalti polêmico a favor, Benfica empata com Standard de Liège na última rodada da Liga Europa

Crédito: VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFP

Pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa, o Benfica visitou o Standard de Liège, da Bélgica, e as equipes empataram em 2 a 2. Com o resultado, o time português avança para o mata-mata em segundo lugar no Grupo D. Raskin e Tapsoba fizeram para os donos da casa. Everton Cebolinha e Pizzi deixaram tudo igual.

+ Veja a tabela da Liga EuropaPRIMEIRO TEMPOJogando em casa, o Standard de Liège não precisou de muito tempo para abrir o placar. Aos 12 minutos, Nicolas Raskin recebeu de Jans e marcou. Pouco depois, porém, Taarabt fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Everton Cebolinha cabecear e dexar tudo igual.

SEGUNDO TEMPOA segunda etapa seguiu o roteiro dos 45 minutos inicias e o time da casa fez o segundo aos 15 minutos. Após contra-ataque, Tapsoba arriscou de fora da área, viu a bola desviar em Vertonghen e trair o goleiro Helton Leite. O Benfica não demorou muito para deixar tudo igual mais uma vez. João Ferreira sofreu pênalti polêmico de Laifis e Pizzi empatou.