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Com pênalti perdido e gol nos acréscimos, Colônia e Fortuna Dusseldorf empatam em 2 a 2

Em jogo válido pela 27ª rodada da Bundesliga, os dois times terminaram com o placar igual...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 18:01

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 18:01

Crédito: Tilo SCHMUELGEN / POOL / AFP
No último jogo da 27ª rodada da Bundesliga, o Colônia e o Fortuna Dusseldorf empataram em 2 a 2. Com emoção até o final, os gols foram marcados por Karamann e Thommy, para os visitantes, enquanto Modeste e Cordoba empataram para o time da casa.
PÊNALTI PERDIDOO Colônia conseguiu empatar no final, mas o jogo poderia ter sido mais fácil. Isso porque aos 14 minutos do segundo tempo, Uth perdeu um pênalti. A partida ainda estava 2-0 para o Dusseldorf.
NO FINALZINHOCom placar de 2-0 até os 43 minutos do segundo tempo, o Colônia não desistiu. Modeste diminuiu e, só aos 46, Cordoba empatou a partida.
HERÓIS VIERAM DO BANCOAutor do primeiro gol do Colônia, Modeste saiu do banco. Além dele, Drexler, que também entrou junto com o atacante, deu as duas assistências nos dois gols marcados.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Pela 28ª rodada da Bundesliga, o Fortuna Dusseldorf receberá o Schalke 04. Enquanto isso, o Colônia irá visitar o Hoffenheim.
POSIÇÕES NA TABELAO Colônia é o atual 10º colocado, com 34 pontos. Já o Fortuna Dusseldorf vive uma situação mais complicada. Ocupam a 16ª colocação, com 24 pontos.E MAIS:Milan busca contratação de jovem zagueiro da base do SportingAgente de Jorginho admite uma possível transferência para a ItáliaBarcelona estuda contratação de jovem promessa do Hertha BerlinAgente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubesNo Al Hazem, Muralha quer fazer trabalho intenso no Brasil visando retorno para a Arábia SauditaLucas Ribeiro foca em reta final de Bundesliga com o Hoffenheim E MAIS:

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