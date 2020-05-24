Com pênalti perdido e gol nos acréscimos, Colônia e Fortuna Dusseldorf empatam em 2 a 2

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No último jogo da 27ª rodada da Bundesliga, o Colônia e o Fortuna Dusseldorf empataram em 2 a 2. Com emoção até o final, os gols foram marcados por Karamann e Thommy, para os visitantes, enquanto Modeste e Cordoba empataram para o time da casa.

PÊNALTI PERDIDOO Colônia conseguiu empatar no final, mas o jogo poderia ter sido mais fácil. Isso porque aos 14 minutos do segundo tempo, Uth perdeu um pênalti. A partida ainda estava 2-0 para o Dusseldorf.

NO FINALZINHOCom placar de 2-0 até os 43 minutos do segundo tempo, o Colônia não desistiu. Modeste diminuiu e, só aos 46, Cordoba empatou a partida.

HERÓIS VIERAM DO BANCOAutor do primeiro gol do Colônia, Modeste saiu do banco. Além dele, Drexler, que também entrou junto com o atacante, deu as duas assistências nos dois gols marcados.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Pela 28ª rodada da Bundesliga, o Fortuna Dusseldorf receberá o Schalke 04. Enquanto isso, o Colônia irá visitar o Hoffenheim.