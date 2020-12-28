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futebol

Com pênalti desperdiçado, Leicester fica apenas no empate com o Crystal Palace

No primeiro tempo, Iheanacho perdeu a chance de colocar os Foxes na frente
do placar. Se vencer, Liverpool pode se isolar ainda mais na liderança...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 13:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 13:58
Crédito: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP
O Leicester desperdiçou uma grande oportunidade de somar mais três pontos e não deixar o Liverpool se isolar na liderança. Fora de casa, os Foxes ficaram apenas no empate por 1 a 1 com o Crystal Palace. Zaha balançou as redes pela primeira vez, enquanto Barnes deixou tudo igual.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUECom um bom início e pressionando em cima, o Leicester teve a chance real de abrir o placar logo aos 14 minutos de jogo. Thomas foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. Iheanacho foi para a cobrança, mas bateu à meia altura e fraco, facilitando para Guaita, que fez a defesa.
No segundo tempo, porém, o placar foi aberto. Aos 13 minutos, Townsend cruzou no segundo pau e Zaha apareceu para completar para o fundo das redes.
O Leicester pressionou e tentou o gol. Aos 37, Evans ganhou de cabeça e a bola ficou com Barnes, que fez uma bela jogada individual e chutou rasteiro para empatar a partida.
Com o resultado, o Leicester perde a chance de continuar encostado no líder Liverpool, que se vencer na rodada, pode abrir seis pontos de vantagem. O Palace, por outro lado, chega aos 19 pontos e fica na 13ª posição.

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