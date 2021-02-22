Com pênalti decisivo no final da partida, Porto vence o Marítimo pelo Português

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Nesta segunda-feira, o Marítimo recebeu o Porto pela 20ª rodada do Campeonato Português. O confronto ocorreu no Estádio do Marítimo, em Funchal. Dentro de campo, o Porto não conseguiu convencer o torcedor, e viu o Marítimo segurar o empate até os minutos finais, quando os visitantes decidiram com gol de pênalti marcado por Taremi.

Veja a tabela do PortuguêsPRIMEIRO GOLO lance do gol de abertura da partida saiu da primeira grande jogada de perigo da equipe visitante. Após cobrança de falta do Porto para dentro da área do Marítimo, um bate-rebate fez a bola sobrar para Mateus Uribe, finalizou para marcar o primeiro de sua equipe.

EMPATECom o Porto vencendo a partida, o Marítimo foi ao ataque para buscar o gol de empate. Aos 18 minutos da primeira etapa, apenas três minutos após o gol dos visitantes, Joel encontrou Leonardo Andrade, que marcou para o Marítimo. O lance foi revisado, e o VAR não anulou após revisão.

JOGO MORNODurante o decorrer da primeira etapa e do segundo tempo, as duas equipes tentaram marcar um gol para ficar à frente do placar, mas não foram eficazes para tal. Desta forma, um jogo travado no meio de campo foi visto durante muito tempo, com os times errando muitas vezes.

DESTAQUE E GOLUm grande destaques da partida desta segunda-feira foi o goleiro Augustin Marchesin, do Porto. As defesas feitas pelo arqueir foram essenciais para segurar o empate por muito tempo. Após seguidas defesas, o Porto comandou um ataque que gerou um pênalti, convertido por Taremi.