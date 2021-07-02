Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Pedro vetado pelo Flamengo, Jardine convoca Richarlison para as Olimpíadas

Atacante do Everton foi convocado por André Jardine para assumir o posto do jogador do Flamengo na seleção olímpica...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:34

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:34

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O treinador da seleção olímpica, André Jardine, efetuou uma mudança na lista de seus convocados. O técnico brasileiro, com o veto do Flamengo à convocação do atacante Pedro, chamou Richarlison, do Everton, para o elenco olímpico.
Veja o mata-mata da EurocopaRicharlison no momento disputa a Copa América com a Seleção Brasileira, e não poderá juntar-se ao grupo de Jardine, que se prepara para os Jogos Olímpicos. Nesta sexta-feira, o atacante enfrentará o Chile às 21h (de Brasília) pelas quartas da competição sul-americana.
Mesmo com 24 anos de idade, Richarlison pode entrar no grupo de convocados par as Olimpíadas por conta da decisão do Comitê Olímpico Internacional de aumentar a idade máxima em um ano por conta do adiamento dos Jogos após a pandemia de Covid-19.
Outros convocados por André Jardine são Vini Jr, do Real Madrid, que não sabe se será liberado para a disputa das Olímpiadas - o clube barrou a convocação de Rodrygo - e Gerson, do Olympique de Marseille, que não liberará o seu novo contratado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados