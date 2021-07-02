Com Pedro vetado pelo Flamengo, Jardine convoca Richarlison para as Olimpíadas

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O treinador da seleção olímpica, André Jardine, efetuou uma mudança na lista de seus convocados. O técnico brasileiro, com o veto do Flamengo à convocação do atacante Pedro, chamou Richarlison, do Everton, para o elenco olímpico.

Veja o mata-mata da EurocopaRicharlison no momento disputa a Copa América com a Seleção Brasileira, e não poderá juntar-se ao grupo de Jardine, que se prepara para os Jogos Olímpicos. Nesta sexta-feira, o atacante enfrentará o Chile às 21h (de Brasília) pelas quartas da competição sul-americana.

Mesmo com 24 anos de idade, Richarlison pode entrar no grupo de convocados par as Olimpíadas por conta da decisão do Comitê Olímpico Internacional de aumentar a idade máxima em um ano por conta do adiamento dos Jogos após a pandemia de Covid-19.