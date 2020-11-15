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futebol

Com Pedro fora, Thiago Galhardo é convocado para defender a Seleção Brasileira

Em alta no Internacional, o atacante terá a sua primeira oportunidade com a camisa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 01:12

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 01:12

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após o corte do atacante Pedro, a comissão técnica de Tite agiu rápido e convocou o Thiago Galhardo, que vive excelente fase com a camisa do Internacional no Campeonato Brasileiro.Agora, o atleta de 31 anos terá a sua tão esperada oportunidade com a camisa canarinho. Recentemente, o atleta admitiu em entrevista ao programa ‘Bem, Amigos’, que sonhava com uma chance na equipe de Tite.
Vale lembrar, que neste sábado Galhardo esteve em campo na derrota do Internacional para o Santos, na Vila Belmiro.
Calendário
Na terça-feira, a Seleção Brasileira volta a campo para encarar o Uruguai, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

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