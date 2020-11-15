Com Pedro fora, Thiago Galhardo é convocado para defender a Seleção Brasileira

Após o corte do atacante Pedro, a comissão técnica de Tite agiu rápido e convocou o Thiago Galhardo, que vive excelente fase com a camisa do Internacional no Campeonato Brasileiro.Agora, o atleta de 31 anos terá a sua tão esperada oportunidade com a camisa canarinho. Recentemente, o atleta admitiu em entrevista ao programa ‘Bem, Amigos’, que sonhava com uma chance na equipe de Tite.