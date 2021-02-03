Com Paulo Otávio titular, Wolfsburg vence o Schalke e avança para as quartas da Copa da Alemanha

O Wolfsburg segue aproveitando o bom momento vivido pela equipe. Na tarde desta quarta-feira, a equipe do brasileiro Paulo Otávio venceu o Schalke 04 por 1 a 0 e avançou para as quartas de final da Copa da Alemanha, a DFB Pokal.TABELA> Veja classificação e simulador da Bundesliga clicando aqui
GALERIA> Saiba as 20 transações mais lucrativas da história do futebol
Titular no confronto, Paulo tem sido um dos pilares do bom desempenho dos Lobos nos últimos jogos. São seis partidas sem saber o que é derrota, e já são quatro confrontos seguidos que a equipe não leva gol.
- Classificação importante. Nos dá moral para seguir fazendo o nosso trabalho. Estamos confiantes e motivados. Além da classificação, é importante ressaltar nosso desempenho, que tem sido constante nos últimos jogos, estamos conseguindo fazer boas partidas, principalmente no setor defensivo, e isso é importante para manter a boa sequência - disse o lateral brasileiro.
Em terceiro lugar na Bundesliga e garantido na próxima fase da Copa da Alemanha, o Wolfsburg vive um de seus melhores momentos dos últimos anos, e para Paulo, a boa fase não pode parar por aqui.
- Queremos mais e mais. Vamos brigar, vamos lutar e nos entregar para que a gente possa seguir repetindo essas atuações. Trabalhar para corrigir os erros, e seguir com essa confiança em cima para os próximos jogos. Vamos com tudo para os próximos jogos, não podemos perder o foco, a temporada está quase no fim, e agora é hora do sprint final - concluiu o camisa 6 do Wolfsburg.