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Com Paulo Otávio titular, Wolfsburg vence o Schalke e avança para as quartas da Copa da Alemanha

Equipe do brasileiro venceu por 1 a 0 e garantiu a vaga para a próxima fase da DFB Pokal...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 19:46

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:46

Crédito: Divulgação/Wolfsburg
O Wolfsburg segue aproveitando o bom momento vivido pela equipe. Na tarde desta quarta-feira, a equipe do brasileiro Paulo Otávio venceu o Schalke 04 por 1 a 0 e avançou para as quartas de final da Copa da Alemanha, a DFB Pokal.TABELA> Veja classificação e simulador da Bundesliga clicando aqui
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Titular no confronto, Paulo tem sido um dos pilares do bom desempenho dos Lobos nos últimos jogos. São seis partidas sem saber o que é derrota, e já são quatro confrontos seguidos que a equipe não leva gol.
- Classificação importante. Nos dá moral para seguir fazendo o nosso trabalho. Estamos confiantes e motivados. Além da classificação, é importante ressaltar nosso desempenho, que tem sido constante nos últimos jogos, estamos conseguindo fazer boas partidas, principalmente no setor defensivo, e isso é importante para manter a boa sequência - disse o lateral brasileiro.
Em terceiro lugar na Bundesliga e garantido na próxima fase da Copa da Alemanha, o Wolfsburg vive um de seus melhores momentos dos últimos anos, e para Paulo, a boa fase não pode parar por aqui.
- Queremos mais e mais. Vamos brigar, vamos lutar e nos entregar para que a gente possa seguir repetindo essas atuações. Trabalhar para corrigir os erros, e seguir com essa confiança em cima para os próximos jogos. Vamos com tudo para os próximos jogos, não podemos perder o foco, a temporada está quase no fim, e agora é hora do sprint final - concluiu o camisa 6 do Wolfsburg.

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