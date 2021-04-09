Com passagens pela Seleção, Marquinhos assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo assegurou o contrato com mais um jogador de destaque das categorias de base. Nesta sexta-feira, o clube de General Severiano anunciou que Marquinhos, de 18 anos, assinou o primeiro vínculo profissional, válido até dezembro de 2022.

Com passagens pela Seleção Brasileira sub-17, Marquinhos tinha contrato acabando no meio do ano, mas o Botafogo assegurou o vínculo profissional por mais duas temporadas.

– Estou muito honrado. É um momento especial na minha vida estar assinando meu primeiro contrato profissional no clube que me abriu as portas e me acolheu tão bem. Só tenho que agradecer todos os funcionários, que fazem parte do meu processo de formação e também a torcida, que sempre nos dá muito carinho. Vou continuar trabalhando para um dia retribuir tudo isso - comemorou o jogador, em entrevista ao site oficial do Botafogo.