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Com passagens pela Seleção, Marquinhos assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

Atacante de 17 anos oficializou vínculo com a categoria principal do clube de General Severiano até dezembro de 2022...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 14:48

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 14:48
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo assegurou o contrato com mais um jogador de destaque das categorias de base. Nesta sexta-feira, o clube de General Severiano anunciou que Marquinhos, de 18 anos, assinou o primeiro vínculo profissional, válido até dezembro de 2022.
Com passagens pela Seleção Brasileira sub-17, Marquinhos tinha contrato acabando no meio do ano, mas o Botafogo assegurou o vínculo profissional por mais duas temporadas.
– Estou muito honrado. É um momento especial na minha vida estar assinando meu primeiro contrato profissional no clube que me abriu as portas e me acolheu tão bem. Só tenho que agradecer todos os funcionários, que fazem parte do meu processo de formação e também a torcida, que sempre nos dá muito carinho. Vou continuar trabalhando para um dia retribuir tudo isso - comemorou o jogador, em entrevista ao site oficial do Botafogo.
Marquinhos vai integrar o time sub-20 de forma integral na atual temporada. Se destacar, pode ser chamado por Marcelo Chamusca para fazer treinos e até mesmo ser relacionado para partidas da categoria profissional.

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