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futebol

Com passagem por grandes paulistas, meia busca se firmar em Portugal

"Revelado" pelo quadro Bola Cheia, do Fantástico, Renatinho atualmente defende o time sub-23 do Braga, mas entre 2015 e 2018 esteve nas categorias de base do Corinthians...
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Publicado em 

29 out 2020 às 17:06

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:06

Crédito: Divulgação/Braga
Em 2008, o quadro Bola Cheia, do Fantástico, mudou a história de Renatinho. Com oito anos de idade, o garoto foi finalista e passou a chamar a atenção de grandes clubes do futebol brasileiro. Renatinho passou por São Paulo, Santos e Corinthians. No Timão foi onde teve mais destaque.
Renatinho atualmente defende a equipe do Braga, de Portugal. Ele falou sobre a oportunidade de atuar em um clube europeu.
- Não digo que seja um novo recomeço, e sim uma oportunidade que muitos brasileiros na minha idade querem ter, de jogar na Europa em um clube que tem uma estrutura ótima, que me dá todo apoio para ir em busca dos meus objetivos - disse.Renatinho atuou na base corintiana entre 2015 e 2018. No clube paulista, o jogador era tido como uma promessa. Porém, com o decorrer do tempo passou a ter menos oportunidades e foi aí que surgiu o Braga. Renatinho chegou ao clube português em 2018 e tem conseguido destaque no sub-23.
Apesar do profissional ser um objetivo, o meia sabe que precisa primeiro atuar bem na equipe sub-23, para depois ter a sua oportunidade na equipe principal.
- Primeiro quero fazer uma boa temporada com a nossa equipe sub-23, juntamente com os meus companheiros buscar os nossos objetivos. Com isso, as oportunidades na equipe principal vão surgir naturalmente. Esse é meu objetivo - concluiu.

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