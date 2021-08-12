Com passagem pela NBA, Bruno Caboclo é o novo reforço do São Paulo

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (12), a contratação do ala/pivô Bruno Caboclo, de 25 anos. O jogador assinou contrato de duas temporadas com o Tricolor e sua estreia deve ocorrer na partida contra o Corinthians, no próximo sábado (14). Um dos principais jogadores brasileiros em atividade, Caboclo foi a 20ª escolha no draft da NBA de 2014. Ele acertou com o Toronto Raptors e logo em sua estreia, anotou 8 pontos e ainda deu um toco. Pouco tempo depois, ele foi para o Sacramento Kings e disputou a NBA D-League, uma liga de desenvolvimento para a liga norte-americana, pelo Raptores 905. Depois, defendeu o Memphis Grizzlies, onde fez 34 partidas na temporada 2018-19 e teve uma média de 8,3 pontos. Na temporada seguinte, foi para o Houston Rockets, seu último time na NBA. Em março deste ano, ele acertou com o Limoges, da França.
Caboclo também teve boas passagens pela Seleção Brasileira. Participou da Copa América de 2017, Copa do Mundo de 2019 e do Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio. Com a chegada de Caboclo, o Tricolor completa oito reforços para a temporada. Os outros são: Marquinhos, Tyrone, Alex, Elinho, Coelho, Ware e Caio Torres.