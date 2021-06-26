Com passagem pela base do Fluminense, zagueiro Luis Felipe acerta com a Ponte Preta

Crédito: VLKSports

De olho no mercado da categoria de base, a Ponte Preta anunciou a contratação do zagueiro Luiz Felipe, de 15 anos. O jogador é cria do Fluminense e acumulou passagem no Tricolor de 2019 até abril deste ano. A Ponte já vinha observando o atleta e aproveitou a oportunidade para reforçar o grupo de promissores atletas do clube.

- Foi uma ótima negociação para todos. O Luiz Felipe terá três anos de contrato com o clube. Tenho certeza que será uma grande escola para o jogador - afirmou Kleberson Silva, agente do atleta.

Aos 15 anos, o jovem atleta chama atenção pela versatilidade em campo. Ele iniciou a trajetória no Fluminense atuando no meio campo. Ainda em formação, além de zagueiro, o jogador também vem exercendo a função de volante durante os treinos da no atual clube.

- Fomos muito bem recebidos por todos do clube. A Estrutura é excelente, é um grande time, o atleta está muito feliz. Agora é manter o foco e buscar o crescimento - disse Victor Leonel, da VLK Sports.