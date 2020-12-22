Com passagem pela base do Botafogo, Caio Carvalho se destaca no 7 de Abril na B2 do Carioca

Crédito: Caio Carvalho é um dos destaques da Série B2 do Campeonato Carioca (Arquivo Pessoal / Divulgação

A 2ª rodada da Taça Waldir Amaral, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série B2, marcará o reencontro do Carabebus com o 7 de Abril, campeão e vice, respectivamente, do primeiro turno. Com grande campanha na Taça Maracanã, o 7 de Abril vive a expectativa pela repetição das boas atuações do meia-atacante Caio Carvalho para buscar o título do segundo turno e o maior objetivo do clube na competição, o acesso à Série B1.

Com passagens pela base do Botafogo e Bangu, o jogador de 20 anos vem se tornando um dos principais nomes da equipe dentro de campo. Nesse meio tempo, o jogador passou a ser monitorado por equipes da elite do Rio de Janeiro e São Paulo.

- Tenho me sentindo muito bem em campo. Graças a Deus estou conseguindo ajudar o 7 de Abril, mas sei que ainda podemos conquistar coisas maiores, e vamos trabalhar para que isso aconteça. Sou muito grato por trabalho com um grupo tão bom e a cada dia venho ganhando mais experiência. Sobre o jogo com o Carapebus, acho que temos que ter mais paciência com a bola no pé e caprichar no último passe. O treinador Anderson tem preparado bem o time, e estamos confiante que sairemos com a vitória - disse Caio Carvalho.

Além de se destacar como meia-atacante no 7 de Abril, Caio também atua na lateral-direita. Visto como uma espécie de coringa da equipe, o jogador que acredita que a versatilidade é um ponto importante para o atleta conquistar o espaço no grupo.