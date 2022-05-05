Com partida segura, Richard ganha pontos em briga por titularidade no Ceará

Pouco acionado na temporada 2022 depois de vir do ano com mais partidas no Ceará, o goleiro Richard teve uma importante aparição na última terça-feira (3) em meio a vitória do Vozão por 3 a 0, frente ao La Guaira-VEN, pela Sul-Americana.>Qual é o maior campeão nacional da elite em dez países no mundo?Fazendo três defesas importantes e demonstrando segurança, o jogador de 31 anos de idade conseguiu superar o longo tempo de ausência onde "ganhou pontos" na sua primeira participação desde a chegada do técnico Dorival Júnior.

Não à toa, nas redes sociais, ele comemorou a chance de jogar uma partida com a camisa do Ceará, algo que não acontecia desde fevereiro desse ano. Na oportunidade, o time venceu por 1 a 0 o Atlético-BA ainda pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O arqueiro recebeu a oportunidade diante da ideia do treinador em dar rodagem a outras peças do plantel por conta do desgaste no calendário apertado.

Além da Sula, o Vozão disputa a Copa do Brasil (cenário onde abriu boa vantagem na ida, diante do Tombense, por 2 a 0) e o Brasileirão, torneio onde a equipe ainda busca melhores resultados e joga no sábado (7), frente ao Athletico-PR, em Curitiba.