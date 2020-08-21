Com participação em gol, brasileiro do Nagoya celebra triunfo no Japão

Crédito: Divulgação/Nagoya

O Nagoya Grampus ocupa a terceira colocação do Campeonato Japonês, e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões Asiática após vencer o Shonan, por 1 a 0, na última quarta-feira. O gol da vitória veio após cobrança de escanteio do brasileiro Mateus Castro, na qual um jogador adversário cabeceou para a própria meta, marcando contra.

- Antes de bater o escanteio, o treinador pediu para eu acelerar a bola para o lado mais próximo, ou seja, a primeira trave, e acabei seguindo a orientação dele. É uma cobrança que gera perigo, tenho treinado bastante, então sei como é difícil para os marcadores tentarem tirar, porque a bola vem rápida. Graças a Deus fui feliz na batida e espero repetir mais vezes - disse o brasileiro.

Ocupando o terceiro lugar, o Nagoya Grampus aparece com 20 pontos na tabela de classificação, 11 atrás do Kawasaki Frontale, líder da competição e adversário do próximo jogo.

- Não será uma partida fácil. O Kawasaki sabe segurar a bola e ser paciente. Temos que jogar de maneira inteligente, tentando igualar o adversário. Por ser um jogo em casa, não podemos perder pontos, vou buscar a vitória e vou lutar do começo ao fim por esses pontos - concluiu.