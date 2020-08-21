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futebol

Com participação em gol, brasileiro do Nagoya celebra triunfo no Japão

Mateus Castro cobrou o escanteio que originou no único gol do Nagoya Grampus em vitória na última quarta-feira, pelo Campeonato Japonês. Meia também projetou sequência...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 18:13

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 18:13

Crédito: Divulgação/Nagoya
O Nagoya Grampus ocupa a terceira colocação do Campeonato Japonês, e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões Asiática após vencer o Shonan, por 1 a 0, na última quarta-feira. O gol da vitória veio após cobrança de escanteio do brasileiro Mateus Castro, na qual um jogador adversário cabeceou para a própria meta, marcando contra.
- Antes de bater o escanteio, o treinador pediu para eu acelerar a bola para o lado mais próximo, ou seja, a primeira trave, e acabei seguindo a orientação dele. É uma cobrança que gera perigo, tenho treinado bastante, então sei como é difícil para os marcadores tentarem tirar, porque a bola vem rápida. Graças a Deus fui feliz na batida e espero repetir mais vezes - disse o brasileiro.
Ocupando o terceiro lugar, o Nagoya Grampus aparece com 20 pontos na tabela de classificação, 11 atrás do Kawasaki Frontale, líder da competição e adversário do próximo jogo.
- Não será uma partida fácil. O Kawasaki sabe segurar a bola e ser paciente. Temos que jogar de maneira inteligente, tentando igualar o adversário. Por ser um jogo em casa, não podemos perder pontos, vou buscar a vitória e vou lutar do começo ao fim por esses pontos - concluiu.
O duelo entre Nagoya Grampus e Kawasaki Frontale, pelo Campeonato Japonês, acontece neste domingo, às 6h, horário de Brasília.

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