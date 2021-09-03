Com participação de Gabriel, São Paulo empata jogo-treino contra o São Bernardo

O São Paulo encerrou a semana completa de treinamentos com um jogo-treino contra o São Bernardo, que terminou empatado em 1 a 1, com gols dos são-paulinos sendo marcado por Galeano. O duelo aconteceu no CT da Barra Funda, centro de treinamento do Tricolor. Crespo aproveitou a partida para montar um time com jogadores que não vem sendo escalados na equipe titular com frequência. Apesar das muitas chances criadas, o São Paulo marcou com Galeano e empatou a partida diante do time do Grande ABC. Novo reforço do Tricolor, o volante Gabriel participou de todo o segundo tempo da atividade e distribuiu bons passes e lançamentos, deixando uma boa impressão inicial na comissão técnica. Alguns jovens da base, como o zagueiro Beraldo, o lateral-esquerdo Patryck e o volante Léo Silva, também atuaram na segunda metade do confronto.