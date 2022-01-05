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Com parceria de grupo de Dubai, Monsoon FC se instala em região que revelou R10 e Raphinha, da Seleção

Clube chega a Porto Alegre com o objetivo principal de cuidar e formar atletas
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LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 14:29

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:29

Um projeto inédito no futebol brasileiro promete dar o que falar em 2022. Situado no bairro do Campo Novo, zona sul de Porto Alegre, o Monsoon FC surge na mesma região que foi o berço de grandes nomes do futebol brasileiro como Ronaldinho Gaúcho, Tinga, Fred, e, mais recentemente, Raphinha, destaque na Premier League e da Seleção Brasileira. O clube surge com objetivo de se tornar referência na formação de atletas para o mercado mundial.
+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe CoutinhoO Monsoon FC nasceu através da parceria entre o presidente do clube, o gaúcho Lucas Pires, e o Grupo Monsoon VP International, uma respeitada empresa sediada em Dubai e que tem como CEO Sumant Sharma. O empresário do ramo de tecnologia participou da criação e venda da Acme Packet (líder no fornecimento global de tecnologia de controle de fronteiras de sessão) para a Oracle (renomada multinacional de tecnologia e informática) pelo valor US$ 2,7 bilhões e tem a proposta de ajudar na construção e estruturação de um clube de forma diferenciada.
Empresário de sucesso, Pires começou no esporte no ramo do MMA, já trabalhando com atletas renomados. Esteve ao lado de Fabrício Werdum quando o lutador conquistou o título de campeão dos peso pesados do UFC. Em sua carreira empresarial, chegou a vice-presidência de empresas importantes no mundo coorporativo nos Estados Unidos como a MMA Elite, maior fight wear do mundo e a Deluxe Entertainment, maior empresa de pós-produção cinematográfica do mundo, responsável pela realização de filmes como Avatar, Star Wars, Pantera Negra, Titanic, entre outros.
+ Empresário de Haaland firma acordo com o Barcelona, segundo jornal
Radicado nos Estados Unidos, o brasileiro explicou um pouco sobre como funcionará a parceria com a empresa de Dubai. Em meio aos negócios recentes envolvendo empresas e clubes brasileiros, Lucas Pires garantiu que o projeto do Monsoon FC será um pouco diferente.
- É claro que todo clube visa a questão comercial. Trata-se de um ingrediente importante para mover qualquer instituição, mas a nossa prioridade é fazer com que os jovens sejam os donos dos seus próprios destinos. Esse é o lema aqui do nosso clube e acredito que isso acabe se tornando um diferencial de mercado. O nosso parceiro de Dubai pensa da mesma forma e isso é fundamental - disse.
Crédito: LucasPires(àesquerdaeSumantSharma(ArquivoPessoal)

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