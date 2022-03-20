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futebol

Com Paquetá apagado, Lyon empata com Reims pelo Campeonato Francês

Moussa Dembélé carimbou a trave na segunda etapa, mas jogo não saiu do 0 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 15:01

Publicado em 20 de Março de 2022 às 15:01

Em uma partida fraca e sem grandes emoções, Reims e Lyon não saíram do 0 a 0 pelo Campeonato Francês. No início da segunda etapa, a equipe de Peter Bosz teve a melhor chance da partida, mas Dembélé carimbou a trave, enquanto Paquetá não conseguiu ser produtivo.JOGO FRACOO primeiro tempo entre Reims e Lyon não foi marcado por jogadas empolgantes. Aos nove minutos, Lucas Paquetá disparou uma finalização de longe, mas passou por cima do gol. Aos 27 minutos, a equipe da casa chegou com perigo com Abdelhamid recebendo cruzamento após cobrança de falta, mas a cabeçada parou nas mãos de Lopes.
> Veja a tabela da Ligue 1
OUTRO JOGONo segundo tempo, ambas as equipes voltaram com mais disposição para buscar o gol. Aos seis minutos, o Lyon quase abriu o placar após Dembélé aproveitar cruzamento rasteiro no segundo pau e finalizar na trave. Na sequência, o Reims respondeu com Konan sendo acionado na entrada da área e batendo para grande defesa de Lopes.
SEM DIREÇÃOAos 44 minutos, o Reims chegou ao ataque com Locko fazendo jogada individual e finalizando de fora da área, mas sem direção. Nos acréscimos, Paquetá teve a chance de abrir o placar em cobrança de falta, mas a batida saiu por cima da meta.
Crédito: (FRANCOISNASCIMBENI/AFP

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