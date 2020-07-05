Com pandemia, cobiça por Everton diminui e atacante deve ficar no Grêmio

Principal nome do elenco do Grêmio, Everton Cebolinha viu as especulações em torno do seu futuro diminuírem durante a quarentena. Se antes a Europa era um destino quase certo, atualmente o cenário é bem diferente.
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