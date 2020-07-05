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futebol

Com pandemia, cobiça por Everton diminui e atacante deve ficar no Grêmio

Referência da equipe, Cebolinha viu o interesse do futebol europeu reduzir nas últimas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 15:52

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 15:52

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio
Principal nome do elenco do Grêmio, Everton Cebolinha viu as especulações em torno do seu futuro diminuírem durante a quarentena. Se antes a Europa era um destino quase certo, atualmente o cenário é bem diferente.

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