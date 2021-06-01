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Com outras propostas, Tiquinho Soares revela motivo da escolha pelo Olympiacos: 'Acreditamos no projeto'

Atacante brasileiro assinou com a equipe grega do Olympiacos até 2024, e falou sobre o motivo de escolher o clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 15:54

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 15:54

Crédito: Divulgação/Olympiacos
Tiquinho Soares até recebeu contato de outros clubes interessados no seu futebol, mas acabou escolhendo vestir a camisa do atual campeão grego: Olympiacos. O atacante justificou o motivo da ida para a equipe comandada pelo português Pedro Martins.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Existiam várias propostas, mas preferimos vir para o Olympiacos. Já cheguei a trabalhar com o técnico do clube anteriormente no Vitória de Guimarães, praticamente no começo da minha passagem por Portugal. Chegamos a ter uma conversa por telefone bem antes e acreditamos no projeto. Espero fazer grandes coisas por este grande clube - explicou Tiquinho Soares.
O contrato de Tiquinho Soares com o Olympiacos vai até junho de 2024 e foi assinado nessa segunda-feira na Grécia. O paraibano projetou projetou o que espera da passagem pela equipe.
- Estou muito feliz com este novo desafio, feliz demais. Vou dar o meu melhor por esta camisa. Raça e força de vontade não vão faltar. Quero ganhar o máximo de troféus e ser campeão aqui.
O jogador, de 30 anos, está sem atuar desde dezembro, onde fez sete jogos e marcou dois gols pelo Tianjin Teda. Ele assinou a rescisão de contrato com os chineses após o clube atrasar os salários em cinco meses.
No Olympiacos, Tiquinho Soares espera ter um desempenho igual ou superior ao que apresentou no Porto. Pelos Dragões fez 140 partidas e marcou 62 gols. Em Portugal, entre 2015 e 2020, o atacante passou também por Nacional da Ilha da Madeira e Vitória de Guimarães.

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