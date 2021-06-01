Com outras propostas, Tiquinho Soares revela motivo da escolha pelo Olympiacos: 'Acreditamos no projeto'

Crédito: Divulgação/Olympiacos

Tiquinho Soares até recebeu contato de outros clubes interessados no seu futebol, mas acabou escolhendo vestir a camisa do atual campeão grego: Olympiacos. O atacante justificou o motivo da ida para a equipe comandada pelo português Pedro Martins.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Existiam várias propostas, mas preferimos vir para o Olympiacos. Já cheguei a trabalhar com o técnico do clube anteriormente no Vitória de Guimarães, praticamente no começo da minha passagem por Portugal. Chegamos a ter uma conversa por telefone bem antes e acreditamos no projeto. Espero fazer grandes coisas por este grande clube - explicou Tiquinho Soares.

O contrato de Tiquinho Soares com o Olympiacos vai até junho de 2024 e foi assinado nessa segunda-feira na Grécia. O paraibano projetou projetou o que espera da passagem pela equipe.

- Estou muito feliz com este novo desafio, feliz demais. Vou dar o meu melhor por esta camisa. Raça e força de vontade não vão faltar. Quero ganhar o máximo de troféus e ser campeão aqui.

O jogador, de 30 anos, está sem atuar desde dezembro, onde fez sete jogos e marcou dois gols pelo Tianjin Teda. Ele assinou a rescisão de contrato com os chineses após o clube atrasar os salários em cinco meses.