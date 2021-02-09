Com outdoor nas ruas, Fortaleza dá continuidade à campanha #VistaACamisa

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Iniciada há 10 dias, a campanha #VistaACamisa, da TV Leão, entrou em sua segunda fase na última segunda-feira. Agora, o Fortaleza Esporte Clube instalou um outdoor duplo para chamar a atenção e convocar os torcedores para apoiar o time neste momento decisivo.

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A segunda etapa da ação conta com uma frase dividida em um outdoor duplo, como explica Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza:

'A disposição das placas realmente segue a mensagem que queremos transmitir: na primeira placa, lê-se a frase de apoio na frente do outdoor. No outdoor ao lado, lê-se a mensagem de abandono no verso da placa. Seguimos a linha criativa que o torcedor tricolor tanto gosta e valoriza. E temos certeza de que apoio não vai faltar', conta Marcel.

A campanha #VistaACamisa tem o objetivo de endossar o incentivo da torcida tricolor nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase da ação, a produção da TV Leão abordou algumas pessoas e perguntou o que estavam achando do Fortaleza. O torcedor que, mesmo chateado, mostrou apoio ao time, foi surpreendido com uma camisa oficial do clube.

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