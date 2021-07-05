Com ótimos números na Tailândia, Vander foca em grande temporada no Bangkok United

No futebol tailandês há algumas épocas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, já começou a projetar a próxima temporada no Bangkok United. Segundo o atleta, seu desejo é fazer um grande ano com a camisa do clube.- Vou me dedicar ao máximo para que esse ano seja especial para mim e para o Bangkok. Estou muito motivado para essa temporada e espero que ela seja a melhor para mim em termos de números e títulos - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco tem tudo para fazer um ano especial.
- A equipe sabe do seu potencial e do quanto pode crescer ao longo da temporada. Vamos procurar fazer uma temporada segura, de alto nível, para conquistarmos nossas metas.