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futebol

Com ótimos números na Tailândia, Vander foca em grande ano no Bangkok United

Meia-atacante brasileiro ex-Bahia, Vitória e Flamengo vive grande momento com a camisa do clube
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LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 15:17

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:17

Crédito: Divulgação / Bangkok United
No futebol tailandês há algumas épocas, o meia-atacante Vander, com passagens por clubes como Bahia, Vitória e Flamengo, está focado na próxima época no Bangkok United. Segundo o jogador, seu desejo é fazer um grande ano com a camisa do clube.
Veja a tabela da EurocopaEstou trabalhando muito para que essa próxima temporada seja a melhor nesta minha trajetória no futebol tailandês. Tenho me dedicado muito para que as coisas aconteçam como estou planejando - disse o meio-campista do Bangkok.
Ainda de acordo com o jogador brasileiro, o elenco tem tudo para fazer uma época perfeita na Tailândia.
- Sem dúvida, vamos trabalhar para fazer um ano de muitas conquistas e títulos. O grupo está muito motivado para que isso aconteça - concluiu o atleta brasileiro da equipe tailandesa.

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