Com ótimos números na Tailândia, Evson renova com o Chiamgmai United e quer grande ano no clube

Crédito: Divulgação/Chiangmai

Um dos destaques do futebol tailandês na última temporada, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United. Com sete gols na época que passou e quatro assistências, o jogador, que renovou por dois anos com o clube, falou sobre esse crescimento no país,

- Estou muito feliz com essa renovação e trabalhando muito para melhorar esses números no clube. A última temporada já foi muito especial por tudo que aconteceu, agora é focar tudo na próxima época para crescer ainda mais com a camisa do Chiamgmai.Segundo Evson, o elenco, que retornou para a primeira divisão, tem tudo para fazer uma ótima temporada.