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futebol

Com ótimos números na Tailândia, Evson renova com o Chiamgmai United e quer grande ano no clube

Zagueiro brasileiro quer garantir uma temporada ainda melhor pela equipe...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 10:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 10:32
Crédito: Divulgação/Chiangmai
Um dos destaques do futebol tailandês na última temporada, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United. Com sete gols na época que passou e quatro assistências, o jogador, que renovou por dois anos com o clube, falou sobre esse crescimento no país,
- Estou muito feliz com essa renovação e trabalhando muito para melhorar esses números no clube. A última temporada já foi muito especial por tudo que aconteceu, agora é focar tudo na próxima época para crescer ainda mais com a camisa do Chiamgmai.Segundo Evson, o elenco, que retornou para a primeira divisão, tem tudo para fazer uma ótima temporada.
- Vamos trabalhar muito para fazer um grande ano na temporada que se iniciará. Estamos muito motivados com esse retorno para a elite do futebol do país.

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