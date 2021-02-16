Com ótimos números como jogador e treinador, Milton Cruz fala sobre envolvimento com futebol e objetivos para 2021

Crédito: Milton Cruz tem uma carreira vitoriosa como jogador e busca repetir os feitos como técnico (Acervo pessoal

Ex-atacante e treinador do São Paulo, clube que vestiu a camisa por vinte e dois anos, nascido em Santos, e com 63 anos, Milton Cruz, medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984, é ídolo da torcida tricolor. Com ótimos trabalhos como técnico pelo Figueirense, Náutico e Sport, Cruz segue na ativa e próximo de um retorno ao dia a dia da bola. Como treinador, Milton sempre teve ótimo desempenho, mostrando muita qualidade nos seus trabalhos. No São Paulo, foram 43 jogos à frente da equipe profissional e 23 vitórias, chegando a quase 60% de aproveitamento. No Náutico, são doze jogos, cinco vitórias e quatro empates, e apenas três derrotas.

- Procurei me preparar ao longo desse período que estou no futebol para exercer minha profissão, seja dentro ou fora de campo, com excelência. Sou muito feliz por tudo que construí. Estou muito motivado para esse ano de 2021 e espero que ele seja especial para o futebol em geral - disse Milton.Já no Figueirense (2017-2018), Cruz comandou o time em 68 oportunidades: 31 vitórias e quase 56% de aproveitamento. Neste período, no Brasileiro da Série B de 2017, quando o alvinegro estava em uma situação delicada na competição, Milton recuperou a equipe, que terminou o ano com a permanência na segundona.