Com ótima média de gols, Felipe Silva fala sobre fase na Coréia do Sul

Crédito: Felipe Silva está com ótima média de gols na K-League (Divulgação/Gwangju

Grande responsável pelo acesso do Gwangju para a K League no último ano, o atacante Felipe Silva segue provando na atual temporada que é fundamental para a equipe. Se em 2019 o jogador teve a ótima média de 0,7 gol por jogo - marcou 19 vezes em 27 partidas - na edição da liga sul-coreana que está em andamento, o brasileiro é responsável por mais da metade dos gols de seu time. O jogador de 1,93 fala sobre o excelente desempenho que vem tendo no futebol asiático.

- Tenho mostrado a minha capacidade desde a chegada ao Gwangju há dois anos. Nas 52 partidas que disputei até o momento, marquei 32 vezes. Nesta K-League tive a felicidade de fazer cinco dos nove gols da equipe. São números que me deixam bastante orgulhoso do trabalho que venho apresentando aqui na Coréia do Sul - declarou.

No último fim de semana o Gwangju foi derrotado pelo Daegu por quatro a dois em jogo válido pela décima rodada da K League. Felipe marcou os dois gols de seu time. O atleta comenta a possível dependência que o Gwangju pode sentir do seu futebol.