Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com ótima média de gols, Felipe Silva fala sobre fase na Coréia do Sul

Felipe Silva foi um dos destaques do Gwangju para subir para a primeira divisão coreana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 14:16

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 14:16

Crédito: Felipe Silva está com ótima média de gols na K-League (Divulgação/Gwangju
Grande responsável pelo acesso do Gwangju para a K League no último ano, o atacante Felipe Silva segue provando na atual temporada que é fundamental para a equipe. Se em 2019 o jogador teve a ótima média de 0,7 gol por jogo - marcou 19 vezes em 27 partidas - na edição da liga sul-coreana que está em andamento, o brasileiro é responsável por mais da metade dos gols de seu time. O jogador de 1,93 fala sobre o excelente desempenho que vem tendo no futebol asiático.
- Tenho mostrado a minha capacidade desde a chegada ao Gwangju há dois anos. Nas 52 partidas que disputei até o momento, marquei 32 vezes. Nesta K-League tive a felicidade de fazer cinco dos nove gols da equipe. São números que me deixam bastante orgulhoso do trabalho que venho apresentando aqui na Coréia do Sul - declarou.
No último fim de semana o Gwangju foi derrotado pelo Daegu por quatro a dois em jogo válido pela décima rodada da K League. Felipe marcou os dois gols de seu time. O atleta comenta a possível dependência que o Gwangju pode sentir do seu futebol.
- Meu papel como centroavante é aproveitar as oportunidades, portanto é natural que eu seja o artilheiro da equipe. Claro que um jogador ser o autor de mais de 50% dos gols de seu clube é algo que chama a atenção, mas não creio que haja uma dependência - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados