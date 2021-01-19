Com oito títulos, Gabriel Jesus completa quatro anos de City: ‘Quero cada vez mais’

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O atacante Gabriel Jesus completou, nesta terça-feira, quatro anos vestindo a camisa do City. Apresentado pelo clube inglês no dia 19 de janeiro de 2017, Gabriel acumula títulos e bons números desde sua chegada ao clube de Manchester. São 167 jogos, 72 gols e oito títulos conquistados.

- Feliz demais por conquistar uma marca tão importante em um clube tão grande como o City. Lembro como se fosse ontem, cheguei aqui sonhando alto, mas posso dizer que já conquistei muito além do que eu imaginava. Claro que eu quero cada vez mais...O atacante brasileiro estreou pelos citizens no dia 21 de janeiro de 2017, contra o Tottenham. Ele entrou nos minutos finais e anotou um gol, que foi anulado pela arbitragem. O primeiro tento válido de Gabriel pelo City foi marcado na partida contra o West Ham, no dia 1 de fevereiro do mesmo ano.

Pelo City, Gabriel Jesus tem oito títulos. Ele conquistou a Premier League duas vezes (17/18 e 18/19), uma FA Cup (18/19), três Carabao Cup (17/18, 18/19, 19/20) e duas vezes a Supercopa da Inglaterra (18/19 e 19/20). O camisa 9 é, também, o segundo brasileiro com mais tentos na Liga Inglesa, com 43 gols. Ele está atrás apenas de Firmino, do Liverpool.