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Com oito títulos, Gabriel Jesus completa quatro anos de City: ‘Quero cada vez mais’

Atacante brasileiro foi apresentado em janeiro de 2017 e, desde então, marcou 72 gols...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 12:07

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 12:07

Crédito: Divulgação
O atacante Gabriel Jesus completou, nesta terça-feira, quatro anos vestindo a camisa do City. Apresentado pelo clube inglês no dia 19 de janeiro de 2017, Gabriel acumula títulos e bons números desde sua chegada ao clube de Manchester. São 167 jogos, 72 gols e oito títulos conquistados.
- Feliz demais por conquistar uma marca tão importante em um clube tão grande como o City. Lembro como se fosse ontem, cheguei aqui sonhando alto, mas posso dizer que já conquistei muito além do que eu imaginava. Claro que eu quero cada vez mais...O atacante brasileiro estreou pelos citizens no dia 21 de janeiro de 2017, contra o Tottenham. Ele entrou nos minutos finais e anotou um gol, que foi anulado pela arbitragem. O primeiro tento válido de Gabriel pelo City foi marcado na partida contra o West Ham, no dia 1 de fevereiro do mesmo ano.
Pelo City, Gabriel Jesus tem oito títulos. Ele conquistou a Premier League duas vezes (17/18 e 18/19), uma FA Cup (18/19), três Carabao Cup (17/18, 18/19, 19/20) e duas vezes a Supercopa da Inglaterra (18/19 e 19/20). O camisa 9 é, também, o segundo brasileiro com mais tentos na Liga Inglesa, com 43 gols. Ele está atrás apenas de Firmino, do Liverpool.
- Tive muitos momentos felizes aqui nesses quatro anos, outros nem tanto, mas vivo intensamente cada dia meu aqui. Trabalho todos os dias para ser cada vez melhor e conquistar mais. Que seja cada vez mais bonita a minha história com essa camisa.

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