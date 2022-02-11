Com oito pontos em cinco rodadas, Botafogo-SP faz o seu melhor início de Paulistão desde 2014

Nesta quarta-feira (09), o Botafogo-SP viajou até Campinas e venceu o Guarani por 2 a 0. Com gols de Tiago Reis e Jean, a equipe de Ribeirão Preto construiu a vantagem no primeiro tempo e celebrou a segunda vitória fora de casa no Paulistão. Com o resultado, a Pantera chegou a oito pontos no Grupo B, alcançando a sexta melhor campanha na classificação geral do Paulistão.É o melhor início desde 2014, quando o clube caiu nas quartas de final da competição. No Grupo B, o Tricolor ainda segue na quarta colocação, atrás do Palmeiras, com 10 pontos e do Mirassol e Ituano, que estão na frente do Bota pelo saldo de gols, mas com os mesmos oito pontos somados. - Essa vitória é importantíssima, já que foi diante de uma grande equipe, que fez um grande jogo contra o Santos e que venceu o São Paulo aqui dentro. Fizemos um jogo defensivamente muito sólido, o que foi importantíssimo para conquistar a vitória. Conseguimos defender muito melhor o nosso campo do que vínhamos defendendo. Assim, conseguimos explorar muito bem os contra-ataques e fomos eficientes - disse Leandro Zago , treinador do Botafogo.Dos titulares na partida de ontem, quatro atletas estão abaixo dos 24 anos. No ataque, o velocista Dudu, de 18 anos, formou dupla com Tiago Reis (22), vice-artilheiro da Copinha 2019 atuando pelo Vasco. Em 2021, o clube se destacou na Série C pela mescla de jovens jogadores com os mais experientes.