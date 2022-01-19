Com oito campeões na primeira fase, Copa do Brasil 2022 reforça sucesso comercial da competição

A Copa Intelbras do Brasil 2022 terá nada menos do que oito campeões em campo já na primeira fase da competição, que terá início no dia 23 de fevereiro. Criciúma, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Juventude, Santos, Sport e Vasco conheceram seus adversários no sorteio realizado na última segunda-feira, o primeiro evento oficial da edição deste ano do tradicional torneio.Além da tradição como principal torneio eliminatório do país, a Copa Intelbras do Brasil se destaca pela maior premiação do futebol brasileiro – são quase R$60 milhões para o time campeão na final prevista para o dia 19 de outubro.

A força esportiva e econômica do torneio só é possível pelo trabalho realizado fora das quatro linhas, junto aos parceiros comerciais da competição. Nesta temporada, 13 marcas participaram do primeiro evento oficial, sendo a grande maioria patrocinadores já conhecidos pelo público.Eduardo Leite, sócio da KLEFER, detentora dos direitos comerciais da competição, comentou e comemorou esse sucesso:

- A relação longeva de marcas patrocinadoras com a competição foi um dos nossos objetivos quando assumimos a gestão comercial, em 2015. Acreditamos que estamos no caminho certo - disse.

- Das 13 marcas que iniciam esta edição conosco, 11 já estavam na temporada passada, sem contar que algumas subiram de categoria e ainda estamos em fase final de negociação com outros parceiros. Esses fatos mostram que o trabalho tem sido consistente, sério e que a Copa Intelbras do Brasil é uma plataforma validada pelo mercado, indo muito além da publicidade de campo - afirmou.

- Assim como tem acontecido nos últimos anos, não temos dúvidas que 2022 será um grande ano dentro e fora de campo na competição mais democrática do país - completou Eduardo Leite.

Até agora, os patrocinadores são: Intelbras, Elo, Claro, Sicredi, Sil, Continental Pneus, Vonder, Rei do Pitaco, Quartzolit, Mag Seguros, Odontocompany, Ogochi e Pitú.