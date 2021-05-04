Com ofertas na mesa, Guilherme Panambi é destaque do Bahrain SC e vive a melhor fase da sua carreira

Com 20 gols marcados pelo Bahrain SC, o atacante Guilherme Panambi vem recebendo sondagens e ofertas de clubes para a sequência do seu futuro. O jogador brasileiro, que defende o clube desde a temporada 2019/20, tem a dupla cidadania do país do Oriente Médio e em breve poderia estar à disposição da Seleção nacional.- Eu precisaria ficar aqui por mais um período para poder ser convocado para a seleção, mas recentemente me tornei pai e não posso pensar só em mim, e sim na minha família. Se aparecer alguma coisa concreta e boa para nós vamos escutar com carinho, mesmo sendo aqui ou de outro país - disse Guilherme.