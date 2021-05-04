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Com ofertas na mesa, Guilherme Panambi é destaque do Bahrain SC e vive a melhor fase da sua carreira

Com 20 gols em duas temporadas no clube, o atacante brasileiro recebeu ofertas de clubes do Oriente Médio e pensará no futuro em breve...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 14:50

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 14:50
Crédito: Divulgação/Bahrain SC
Com 20 gols marcados pelo Bahrain SC, o atacante Guilherme Panambi vem recebendo sondagens e ofertas de clubes para a sequência do seu futuro. O jogador brasileiro, que defende o clube desde a temporada 2019/20, tem a dupla cidadania do país do Oriente Médio e em breve poderia estar à disposição da Seleção nacional.- Eu precisaria ficar aqui por mais um período para poder ser convocado para a seleção, mas recentemente me tornei pai e não posso pensar só em mim, e sim na minha família. Se aparecer alguma coisa concreta e boa para nós vamos escutar com carinho, mesmo sendo aqui ou de outro país - disse Guilherme.
Pai do pequeno Benjamin, Guilherme Panambi recebeu propostas de equipes do Catar, Arábia Saudita e Kuwait, além do próprio Bahrein. Entretanto, o jogador preferiu não revelar os nomes para não atrapalhar nas negociações.No futebol brasileiro, Guilherme Panambi acumula passagens pelo São Caetano, Aimoré e Flamengo-SP, além do FC Lviv, da Ucrânia. Aos 26 anos, o atacante vive o seu melhor momento na carreira.

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