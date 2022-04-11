Com observadores do Athletico-PR, Mané Garrincha sedia evento para revelar talentos via aplicativo

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será palco de uma seletiva inovadora neste sábado. Jovens atletas previamente avaliados por meio de algoritmos ganharão a oportunidade de mostrar seus talentos a observadores técnicos de todo o país. O Athletico Paranaense é um dos clubes que já confirmaram presença no evento.

Garotos e garotas das categorias sub-14 e sub-16 foram ranqueados a partir dos desafios lançados pelo aplicativo LinkSports, que envolvem exercícios de velocidade, drible, passe e finalização criados por especialistas técnicos. Recém-chegada ao Brasil, a plataforma gratuita elabora uma análise 360° do atleta e fornece elementos para que observadores avaliem e selecionem os melhores para eventos como o que acontecerá no Mané Garrincha.

Para o diretor de Projetos Nacionais e Internacionais do Athletico-PR, Marcelo Teixeira, o aplicativo é uma iniciativa importante e que amplia as oportunidades de contratação no segmento. “O CAP construiu uma tradição de inovação nos processos de seleção de base. Captar talentos de forma estruturada não só é parte da nossa identidade, mas também da nossa propriedade intelectual. Nada mais natural do que prestigiarmos e estarmos presentes com nossos observadores técnicos em iniciativas como a da LinkSports, em que a tecnologia pode mudar o jogo nas contratações e trazer visibilidade aos jovens jogadores”, pontua.

A expectativa é receber até mil pessoas no evento do dia 16, entre jovens atletas, pais e responsáveis e convidados do cenário do futebol brasileiro.

- Nossa ideia é promover a oportunidade para que parte dos talentos do aplicativo ganhem visibilidade ao colocá-los em contato direto com os observadores técnicos de grandes clubes do Brasil. Queremos mostrar que existe um caminho para crianças e adolescentes que querem ser profissionais no futebol e não sabem por onde começar ou como ganhar exposição - explica Fernando Augusto Cury, diretor de comunicação da LinkSports no Brasil.

Além da presença dos observadores técnicos e representantes de clubes do futebol brasileiro, participarão das partidas no Mané Garrincha algumas equipes campeãs dos torneios de futebol de base do Distrito Federal e da região Centro-Oeste. “Será uma grande chance para a garotada interagir com quem já tem vivência nas categorias de base”, afirma Cury.

Opção para carreira ou desafios entre amigos

Segundo o diretor, o app da LinkSports oferece uma opção concreta para quem quer seguir carreira ou simplesmente celebrar sua paixão pelo futebol.

- A plataforma entrega um sistema de pontuação eficiente, universal e divertido, baseado em dados verificáveis, permitindo a comparação de diversos parâmetros entre atletas de faixa etária similar - explica.

A primeira seletiva será entre jovens cadastrados no app e monitorados em eventos locais em Brasília nos últimos meses, mas a ideia é ampliar a oportunidade para outras regiões a partir do evento do dia 16.

- Estamos validando algumas ideias importantes do nosso modelo de atuação, considerando a lógica do aplicativo e essa proposta de visibilidade e aferição de dados - aponta Cury.

O aplicativo não tem limitações para cadastro. Basta que o jovem interessado o baixe no celular, faça seu perfil e passe a participar dos desafios sugeridos. Os vídeos serão analisados pelo corpo técnico da LinkSports e os melhores jogadores serão convocados pela empresa para irem ao evento, junto de seus responsáveis legais.

Em um país onde mais de 38 mil jogadores atuam em categorias não profissionais nos clubes de futebol do Brasil, segundo dados de 2019 da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a expectativa dos executivos da LinkSports é simplificar o caminho de quem pretende se dedicar à carreira profissional ou apenas celebrar a paixão pelo esporte.