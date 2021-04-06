Com o Volta Redonda em grande fase no Campeonato Carioca, lateral mira classificação na Copa do Brasil

Crédito: Luiz Paulo é um dos destaques do Volta Redonda na temporada (André Moreira / VRFC

O Volta Redonda vem disputando ponto a ponto com o Flamengo no Campeonato Carioca. O atual campeão soma 19, que é o mesmo número do Voltaço, mas está à frente no saldo de gols. Com o time do interior fluminense em grande fase na competição, o lateral-esquerdo Luiz Paulo quer continuar surpreendendo, desta vez, na Copa do Brasil.

> Confira a tabela da Copa do BrasilA equipe enfrenta nesta quarta-feira a Juazeirense, no interior da Bahia, às 16h (de Brasília), no Adauto Moraes. Para chegar até a cidade foram mais de 10 horas, entre viagem de ônibus e avião. O atleta comentou sobre o desgaste do longo trajeto, mas acredita que o Voltaço poderá voltar para o Rio de Janeiro com a classificação contra o líder do Baiano.

- Uma viagem muito desgastante. Andamos muito para chegar a Juazeiro. Vamos descansar muito para buscar fazer um grande jogo. Só nos interessa a classificação - disse Luiz Paulo.

Na primeira fase, o Volta Redonda eliminou o Castanhal, enquanto a Juazeirense passou pelo Sport. Agora o confronto também será decidido em jogo único. Quem vencer garante uma vaga na terceira fase da competição nacional. Em caso de empate, a classificação será decidida em cobranças de pênaltis.