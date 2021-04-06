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Com o Volta Redonda em grande fase no Campeonato Carioca, lateral mira classificação na Copa do Brasil

Luiz Paulo comentou sobre a longa viagem do Voltaço para o interior da Bahia, onde irá enfrentar a Juazeirense, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta, às 16h...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 19:19
Crédito: Luiz Paulo é um dos destaques do Volta Redonda na temporada (André Moreira / VRFC
O Volta Redonda vem disputando ponto a ponto com o Flamengo no Campeonato Carioca. O atual campeão soma 19, que é o mesmo número do Voltaço, mas está à frente no saldo de gols. Com o time do interior fluminense em grande fase na competição, o lateral-esquerdo Luiz Paulo quer continuar surpreendendo, desta vez, na Copa do Brasil.
> Confira a tabela da Copa do BrasilA equipe enfrenta nesta quarta-feira a Juazeirense, no interior da Bahia, às 16h (de Brasília), no Adauto Moraes. Para chegar até a cidade foram mais de 10 horas, entre viagem de ônibus e avião. O atleta comentou sobre o desgaste do longo trajeto, mas acredita que o Voltaço poderá voltar para o Rio de Janeiro com a classificação contra o líder do Baiano.
- Uma viagem muito desgastante. Andamos muito para chegar a Juazeiro. Vamos descansar muito para buscar fazer um grande jogo. Só nos interessa a classificação - disse Luiz Paulo.
Na primeira fase, o Volta Redonda eliminou o Castanhal, enquanto a Juazeirense passou pelo Sport. Agora o confronto também será decidido em jogo único. Quem vencer garante uma vaga na terceira fase da competição nacional. Em caso de empate, a classificação será decidida em cobranças de pênaltis.
- Vai ser um jogo muito difícil. O nosso adversário eliminou uma forte equipe, que é o Sport, disputa a Série A do Brasileiro. No Campeonato Baiano eles também estão liderando e ficando à frente de Bahia e Vitória, por exemplo. Sabemos das dificuldades de jogar no campo deles, mas vamos buscar fazer o nosso melhor. Passar de fase será muito importante para nós - finalizou.

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