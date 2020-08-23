Com o título da Champions, Bayern pega o Sevilla na Supercopa da Uefa

O Bayern é campeão da Liga dos Campeões da Europa. Após vencer o PSG neste domingo, o time alemão já sabe qual será o próximo desafio continental. No dia 24 de setembro, os bávaros enfrentarão o Sevilla, pela Supercopa da Uefa. O jogo será em Budapeste, na Hungria.A competição reúne o campeão da Champions contra o campeão da Liga Europa. Na última sexta-feira, o Sevilla derrotou a Inter de Milão por 3 a 2 e conquistou a competição pela sexta vez, assim como o Bayern fez na Liga dos Campeões.