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Com o título da Champions, Bayern pega o Sevilla na Supercopa da Uefa

Partida será disputada no dia 24 de setembro, na Arena Puskás, em Budapeste, Hungria...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 18:41

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 18:41

Crédito: Divulgação / Uefa
O Bayern é campeão da Liga dos Campeões da Europa. Após vencer o PSG neste domingo, o time alemão já sabe qual será o próximo desafio continental. No dia 24 de setembro, os bávaros enfrentarão o Sevilla, pela Supercopa da Uefa. O jogo será em Budapeste, na Hungria.A competição reúne o campeão da Champions contra o campeão da Liga Europa. Na última sexta-feira, o Sevilla derrotou a Inter de Milão por 3 a 2 e conquistou a competição pela sexta vez, assim como o Bayern fez na Liga dos Campeões.
Ambas as equipes têm apenas um título da Supercopa da Uefa. Os alemães venceram o Chelsea, em 2013, enquanto os espanhóis derrotaram o Barcelona, em 2006.

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