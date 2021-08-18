Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com o sucesso na venda da nova camisa, Remo garante a retirada de 224 mil garrafas do meio ambiente
futebol

Com o sucesso na venda da nova camisa, Remo garante a retirada de 224 mil garrafas do meio ambiente

Em parceria com a fornecedora de material esportivo do clube, campanha tem como meta retirar o máximo possível de garrafas pet de rios e mares...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 16:40
Crédito: Divulgação/Remo
Desde o lançamento do novo uniforme para o restante da disputa na Série B, no último mês, o Remo já vendeu mais de 28 mil camisas. Em parceria com a Volt Sport, marca de material esportivo 100% brasileira, cada peça conta com oito garrafas pets retiradas das águas de rios e oceanos na produção. Este percentual de venda, até o momento, representa um impacto significativo no meio ambiente: 224 mil garrafas recolhidas de rios e mares.Na última temporada com a presença da torcida no estádio, o Clube do Remo teve uma média de mais de 14 mil torcedores por jogo. Em 19 partidas com o mando de campo, pouco mais de 268 mil remates acompanharam a campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. O número representa quase uma garrafa por torcedor que foi ao estádio em 2019.
Além dos conceitos de sustentabilidade, a linha faz uma homenagem à Amazônia, ligação que o clube sempre faz questão de ressaltar com o apelido “Rei da Amazônia”, e aos povos indígenas. O tecido utilizado nas camisas é chamado de TrueLife ECO, com fibras de poliéster originadas no plástico reciclado.Para Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, a ação é uma maneira de aproximar a torcida da causa social, além de contribuir com a preservação da fauna e da flora.
- As peças produzidas com materiais sustentáveis não perdem em nível de qualidade em relação aos produtos que estamos acostumados a ver no mercado. Pelo contrário, a camisa do Remo é diferenciada e repleta de conceitos para relembrar a biodiversidade amazônica. A aceitação da torcida e o sucesso de vendas ratificam todo o trabalho e dedicação que tivemos desde a ideia. O clube está envolvido em diversas causas sociais e estamos muito felizes em estar lado a lado com o Remo escrevendo essa história - declarou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados