Com o retorno de Rogério Ceni, São Paulo treina no Estádio do Morumbi

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

A quarta-feira (13) do São Paulo foi agitada. Às vésperas da partida contra o Ceará, o treinador Hernán Crespo e a diretoria chegaram a um acordo para a rescisão do contrato e, horas depois, Rogério Ceni foi anunciado como seu substituto. Em um dia com muitas novidades, o treino teve horário, local e comandante diferente.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

As atividades estavam marcadas para às 16h30, no CT da Barra Funda. Porém, devido a um problema de iluminação e às tratativas para contratar um novo técnico, as atividades foram movidas para o Morumbi e iniciaram às 19h30.

Com isso, Rogério Ceni compareceu e já deu seu primeiro treino como treinador do São Paulo em sua segunda passagem pelo time no qual se tornou ídolo como jogador.