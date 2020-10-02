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futebol

Com o Pantera estampado, Botafogo-SP lança terceira camisa para 2020

Estreia do novo uniforme acontece nesta sexta-feira (2), em confronto contra o Paraná. Camisa conta com o mascote da equipe de Ribeirão Preto estampada no peito 
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LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 17:10

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:10

Crédito: Divulgação/Botafogo-SP
Na cor vermelha e com o Pantera estampado no peito, o Botafogo-SP lançou oficialmente, nesta quinta-feira (1), a terceira camisa da temporada, desenvolvida em comemoração ao aniversário de 102 anos do clube.
O novo manto foi inicialmente apresentado aos Botafanáticos na manhã da última quinta-feira. A terceira camisa tem o mascote estampado ao lado direito, em direção a parte central do uniforme. Já ao lado esquerdo permanece o escudo do clube, estilizado em tons de vermelho e em alto relevo.A camisa é predominantemente vermelha, representando o "Sangue do Pantera", como diz um trecho do hino do time.
O uniforme ainda apresenta, na cor bordô, detalhes dos patrocinadores nas laterais, na gola e manga. Já nas costas, está estampada outra frase do hino, presente também em camisas anteriores do Tricolor. Um trecho costumeiramente repetido por seus torcedores: "Orgulho de Ribeirão".
O número e o nome dos jogadores nas costas segue a fonte utilizada pela Kappa ao redor do mundo, em uma versão mais moderna, com linhas retas, na cor bordô e contorno em branco, facilitando a visualização.
O calção e as meias têm também a cor vermelha com detalhes em bordô. O calção terá o mesmo escudo estilizado da camisa, estampado ao lado direito. O uniforme completo já está à venda na Pantera Shop. A camisa adulto custa R$ 199,90, enquanto o calção é vendido por R$ 129,90.
O Botafogo-SP estreia oficialmente a terceira camisa nesta sexta-feira (2), quando enfrenta o Paraná, às 21h30, no Estádio Santa Cruz, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

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