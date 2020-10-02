Com o Pantera estampado, Botafogo-SP lança terceira camisa para 2020

Crédito: Divulgação/Botafogo-SP

Na cor vermelha e com o Pantera estampado no peito, o Botafogo-SP lançou oficialmente, nesta quinta-feira (1), a terceira camisa da temporada, desenvolvida em comemoração ao aniversário de 102 anos do clube.

O novo manto foi inicialmente apresentado aos Botafanáticos na manhã da última quinta-feira. A terceira camisa tem o mascote estampado ao lado direito, em direção a parte central do uniforme. Já ao lado esquerdo permanece o escudo do clube, estilizado em tons de vermelho e em alto relevo.A camisa é predominantemente vermelha, representando o "Sangue do Pantera", como diz um trecho do hino do time.

O uniforme ainda apresenta, na cor bordô, detalhes dos patrocinadores nas laterais, na gola e manga. Já nas costas, está estampada outra frase do hino, presente também em camisas anteriores do Tricolor. Um trecho costumeiramente repetido por seus torcedores: "Orgulho de Ribeirão".

O número e o nome dos jogadores nas costas segue a fonte utilizada pela Kappa ao redor do mundo, em uma versão mais moderna, com linhas retas, na cor bordô e contorno em branco, facilitando a visualização.

O calção e as meias têm também a cor vermelha com detalhes em bordô. O calção terá o mesmo escudo estilizado da camisa, estampado ao lado direito. O uniforme completo já está à venda na Pantera Shop. A camisa adulto custa R$ 199,90, enquanto o calção é vendido por R$ 129,90.