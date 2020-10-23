Com o mesmo número de pontos, Manchester City visita West Ham tentando subir na tabela

Crédito: ANTHONY DEVLIN / AFP

Empatados com sete pontos cada, o Manchester City visita o West Ham, neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela sexta rodada da Premier League e quem vencer pode dar um importante salto na tabela.RETORNOS POSSÍVEIS​Com Gabriel Jesus, Mendy e Fernandinho de fora, Guardiola pode ter alguns retornos. Em coletiva antes da partida, o treinador do Manchester City revelou que jogadores que estão lesionados, como De Bruyne, Aké e Laporte, poderão voltar.

FALA, PROFESSOR- O West Ham tem jogadores de qualidade incrível no ataque. Eles jogaram muito bem contra o Tottenham, - não apenas nos últimos minutos. Perdendo por 3 a 0, eles mostraram muita personalidade. Eles estão em boa forma - um bom momento para eles - destacou Guardiola.