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Com o mesmo número de pontos, Manchester City visita West Ham tentando subir na tabela

As duas equipes estão com sete pontos até o momento. Antes da partida,
Guardiola revelou que alguns jogadores lesionados podem voltar...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 16:37

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 16:37

Crédito: ANTHONY DEVLIN / AFP
Empatados com sete pontos cada, o Manchester City visita o West Ham, neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela sexta rodada da Premier League e quem vencer pode dar um importante salto na tabela.RETORNOS POSSÍVEIS​Com Gabriel Jesus, Mendy e Fernandinho de fora, Guardiola pode ter alguns retornos. Em coletiva antes da partida, o treinador do Manchester City revelou que jogadores que estão lesionados, como De Bruyne, Aké e Laporte, poderão voltar.
FALA, PROFESSOR- O West Ham tem jogadores de qualidade incrível no ataque. Eles jogaram muito bem contra o Tottenham, - não apenas nos últimos minutos. Perdendo por 3 a 0, eles mostraram muita personalidade. Eles estão em boa forma - um bom momento para eles - destacou Guardiola.
COM MORALO West Ham chega em um bom momento para a partida. Com o mesmo número de pontos do Manchester City, os Hammers ganharam moral após empatarem em 3 a 3 com o Tottenham na última rodada. Eles perdiam por 3 a 0, mas buscaram a igualdade nos acréscimos do segundo tempo.

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