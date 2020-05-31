Com o foco na tradição, Fortaleza lança camisa da temporada 2020

O sábado foi de novidade no Fortaleza. Através de uma live na rede social, o Leão divulgou o seu novo uniforme para a temporada 2020, onde vai exaltar a tradição do clube Tricolor.E MAIS:Barcelona recorda mais um gol antológico de Lionel Messi; AssistaPara Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidadeSaída de Caio Henrique dá nova oportunidade para CortezNo manto novo, algumas novidades podem ser notadas, entre elas, uma jangada na parte das costas, que fica acima do número.