Com o foco na tradição, Fortaleza lança camisa da temporada 2020

O sábado foi de novidade no Fortaleza. Através de uma live na rede social, o Leão divulgou o seu novo uniforme para a temporada 2020, onde vai exaltar a tradição do clube Tricolor.E MAIS:Barcelona recorda mais um gol antológico de Lionel Messi; AssistaPara Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidadeSaída de Caio Henrique dá nova oportunidade para CortezNo manto novo, algumas novidades podem ser notadas, entre elas, uma jangada na parte das costas, que fica acima do número.
De acordo com o presidente do Leão, Marcelo Paz, mesmo antes do lançamento, a torcida do Fortaleza deu mais uma demonstração de força e adquiriu mais de 1000 camisas.
A nova camisa do Leão está à venda na loja online e o torcedor vai desembolsar R$ 249 pelo manto.#Tradição2020: Uma camisa que carrega toda a história do Campeão Brasileiro e atual Campeão Cearense e do Nordeste.⠀Adquira a sua ➡️ https://t.co/YNHFndsTIs pic.twitter.com/dUNDIBEFfH— Fortaleza EC (de ?) (@FortalezaEC) May 30, 2020 placeholder E MAIS: