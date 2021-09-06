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Com o fim do período sem jogos e viagem para o Rio de Janeiro, São Paulo define programação da semana

Tricolor volta a jogar no próximo domingo (12), contra o Fluminense, fora de casa, mas terá semana livre para treinamentos no CT da Barra Funda...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 13:40

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 13:40
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
Após um fim de semana de folga no São Paulo, parte do elenco se reapresenta nesta segunda-feira (6) para dar sequências aos treinamentos. Com a volta das partidas já na próxima semana, o Tricolor já definiu sua programação até o próximo domingo (12).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Nesta segunda-feira (6), pelo período da tarde, os atletas que estão em recuperação e os atletas recém-chegados passarão por treinamentos, visando aprimorar a forma física e ganhar ritmo de jogo.
Na terça-feira (7), treino para todos os jogadores pela tarde, enquanto de quarta-feira (8) até sábado (11), o time treinará todos os dias pela manhã.
No sábado, após os treinos, o elenco do São Paulo embarca para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Fluminense.No domingo (12), os jogadores participarão de um trabalho de ativação às 12h, no hotel, horas antes da partida.
Às 20h30 do dia 12 de setembro, a bola rola no Maracanã para o confronto entre São Paulo e Fluminense. O duelo é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, além de marcar uma disputa direta na tabela.

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