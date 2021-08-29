Com o empate do Náutico, Botafogo termina rodada no G4 da Série B

Grande momento do Botafogo. Com a vitória na última sexta-feira, o Alvinegro alcançou o G4 da Série B, porém dependia do resultado da partida entre Náutico e Vitória para conseguir terminar a rodada no grupo. O Timbu ficou apenas no empate e, assim, o Glorioso fecha o G4 com 35 pontos.
Desde que chegou ao clube, Enderson Moreira conquistou 22 pontos de 27 disputados. O treinador foi fundamental para a arrancada do clube na tabela da Série B. Quando Enderson assumiu a equipe, o Botafogo ocupava a 14º colocação com apenas três vitórias no campeonato. Agora, o Alvinegro está em 4º lugar, com 10 vitórias.
O Botafogo vive uma boa fase na Série B com Enderson Moreira. Até aqui, foram 9 partidas: 7 vitórias; 1 empate; 1 derrota; 13 gols marcados e 4 gols sofridos.
Na próxima rodada da Série B, o Botafogo vai enfrentar o Remo, no Baenão. A partida está marcada para o sábado, às 16:30h (horário de Brasília). O Alvinegro chega com moral pela vitória contra o líder do campeonato fora de casa, enquanto o Remo vem de um empate contra o Brasil de Pelotas, penúltimo colocado.