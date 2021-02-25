Com o Al Hazem liderando com sobra o campeonato, Muralha destaca Liga perfeita do clube

Crédito: Divulgação / Al Hazem

Um dos jogadores de maior destaque do Al Hazem há dois anos, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, elogiou a campanha da equipe árabe na Liga deste ano. São vinte e dois jogos, dezoito vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Veja a tabela do InglêsCom 51 gols marcados e apenas 18 sofridos, o Hazem vive uma fase iluminada, segundo destacou o atleta.

- Esse campeonato que estamos fazendo é de alto nível, praticamente perfeito, mas não podemos deixar cair o ritmo agora. É importante manter essa intensidade até o fim, pois ainda temos muitos jogos, para buscarmos o título dele. O grupo está muito motivado para isso - disse o jogador.

Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é manter um ritmo forte até o fim da época também.