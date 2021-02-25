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futebol

Com o Al Hazem liderando com sobra o campeonato, Muralha destaca Liga perfeita do clube

Meia brasileiro ex-Flamengo e Vasco da Gama vive um grande momento em sua carreira na Arábia Saudita
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Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 19:26
Crédito: Divulgação / Al Hazem
Um dos jogadores de maior destaque do Al Hazem há dois anos, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, elogiou a campanha da equipe árabe na Liga deste ano. São vinte e dois jogos, dezoito vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.
Veja a tabela do InglêsCom 51 gols marcados e apenas 18 sofridos, o Hazem vive uma fase iluminada, segundo destacou o atleta.
- Esse campeonato que estamos fazendo é de alto nível, praticamente perfeito, mas não podemos deixar cair o ritmo agora. É importante manter essa intensidade até o fim, pois ainda temos muitos jogos, para buscarmos o título dele. O grupo está muito motivado para isso - disse o jogador.
Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é manter um ritmo forte até o fim da época também.
- Estou trabalhando muito para terminar a temporada com boas apresentações e ajudando o Hazem a conquistar seus objetivos. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer no clube - concluiu.

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