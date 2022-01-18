Com números individuais importantes, Gabriel Tota é uma das armas do Mirassol contra o Santos

O Mirassol faz grande campanha nesta edição da Copinha. O Leão já garantiu o posto entre as oito melhores equipes na competição de 2022. Mas quer mais. Afinal, após eliminar clubes tradicionais como Atlético-MG e Bahia, este último goleado nas oitavas de final, a equipe do interior vai com moral para o jogo diante do Santos, nesta terça-feira, às 21h30, em busca de uma vaga na semifinal. Um dos principais destaques individuais é Gabriel Tota.O jogador foi fundamental na classificação do Mirassol para as quartas de final. Ele teve participação direta em três dos cinco gols anotados diante do Bahia. Além disso, os números de Gabriel mostram sua efetividade para o Mirassol desde o ano passado. Reforço da equipe sub-20 para o Paulista-2021, ele tem, juntamente com os jogos da Copinha, 19 participações diretas em gols. Foram 12 assistências e sete tentos em 29 partidas.

- Fico muito feliz com meu desempenho individual. Mas ele só é possível graças a esse grupo fantástico que temos aqui no Mirassol. Desde o ano passado trabalhamos sério, focados e com muita humildade. Conseguimos um bom desempenho no Paulista e, agora, repetimos a dose na Copinha. Deixamos pelo caminho gigantes como Bahia e Atlético-MG. Estamos confiantes e sabemos que podemos conquistar ainda mais - afirmou.

Gabriel espera um jogo duro diante do Santos. No entanto, vê o Mirassol em um momento bom e com todas as possibilidades de conseguir a classificação.

- O Santos é um dos grandes que ainda está vivo na competição. Fez uma campanha ótima até aqui, e vem de uma vitória diante do Fluminense, que era uma das principais equipes em desempenho até aqui. Respeitamos demais a equipe adversária, mas vamos seguir propondo nossa filosofia de jogo. Repetindo os últimos jogos a gente tem totais condições de conseguir fazendo ainda mais história na Copinha - finalizou.