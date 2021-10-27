Com números expressivos na Turquia, Flavio volta ao radar de clubes brasileiros

Crédito: Divulgação/Giresunspor

Ex-Bahia, o volante Flavio tem sido um dos destaques do Campeonato Turco nesta temporada. Titular incontestável da equipe do Giresunspor, onde atua por empréstimo por pertencer ao Trabzonspor, o camisa 24 tem acumulado números impressionantes ainda início de competição. E as atuações têm chamado a atenção de alguns clubes brasileiros.Em meados de junho e julho, quando encerrou a sua primeira temporada atuando em solo europeu pelo Trabzonzpor, Flávio recebeu consultas de dois clubes brasileiros. Santos e Fluminense demonstraram interesse no jogador.

O clube paulista consultou por meio de seus dirigentes, enquanto o carioca fez a busca a pedido do então técnico Roger Machado, com quem Flavio trabalhou no Bahia. Ambas negociações esbarraram nos valores à época. Para a próxima janela, outros clubes da Série A já monitoram o jogador. Entre eles, o Grêmio.

E o interesse se justifica nas atuações de Flávio na liga turca. Após 33 jogos e um título da Super Copa Turca conquistado com o Trabzonspor, o brasileiro foi emprestado ao Giresunspor. No novo time, o camisa 24 é um dos líderes de roubadas de bola e de desarmes, além de estar entre os três jogadores com maiores distâncias percorridas por jogo, mesmo atuando em um clube que briga na parte inferior da tabela de classificação do campeonato local.