Com números expressivos, Carlos Vinícius desperta interesse de clubes do futebol europeu

O atacante Carlos Vinícius, que atuou pelo Tottenham na última temporada, vem movimentando o mercado do futebol europeu. Com contrato até junho de 2024 com o Benfica, o jogador recebeu sondagens de Roma-ITA, Wolverhampton-ING e Atlético de Madrid-ESP.
Na última temporada, vestindo a camisa dos Spurs, o brasileiro acumulou 22 jogos, sendo dez como titular, somando dez gols e três assistências. José Mourinho, seu treinador na Inglaterra e hoje técnico na Roma, foi quem indicou o jogador para o clube italiano.
Desde a sua chegada ao futebol europeu, o atacante Carlos Vinícius vem mantendo alto nível. Com passagem em Portugal, França e Inglaterra, coleciona números de destaque nas equipes que defendeu.
Seu primeiro desafio na Europa foi em 2017, quando se transferiu para o Real Massamá. No Real fez 39 partidas, anotou 20 tentos e duas assistências. Ainda no país, o jogador atuou pelo Rio Ave, com 20 jogos, sendo 15 titular e marcando 14 gols.
Na França, pelo Mônaco, o brasileiro marcou dois gols e uma assistência em três partidas como titular, 16 no total. Então chegou o Benfica, clube que Carlos Vinícius tem contrato até 2024. Nas Águias foram 49 jogos, 27 de titular, somando 24 gols, 13 assistências e sendo artilheiro da Liga NOS 2019/20.