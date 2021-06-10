Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com números expressivos, Carlos Vinícius desperta interesse de clubes do futebol europeu
Com números expressivos, Carlos Vinícius desperta interesse de clubes do futebol europeu

Com contrato até junho de 2024 com o Benfica, o jogador brasileiro recebeu sondagens de Roma-ITA, Wolverhampton-ING e Atlético de Madrid-ESP...
LanceNet

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:25

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O atacante Carlos Vinícius, que atuou pelo Tottenham na última temporada, vem movimentando o mercado do futebol europeu. Com contrato até junho de 2024 com o Benfica, o jogador recebeu sondagens de Roma-ITA, Wolverhampton-ING e Atlético de Madrid-ESP.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Eurocopa vai começar! Confira vinte joias que podem brilhar no torneio
Na última temporada, vestindo a camisa dos Spurs, o brasileiro acumulou 22 jogos, sendo dez como titular, somando dez gols e três assistências. José Mourinho, seu treinador na Inglaterra e hoje técnico na Roma, foi quem indicou o jogador para o clube italiano.
Desde a sua chegada ao futebol europeu, o atacante Carlos Vinícius vem mantendo alto nível. Com passagem em Portugal, França e Inglaterra, coleciona números de destaque nas equipes que defendeu.
Seu primeiro desafio na Europa foi em 2017, quando se transferiu para o Real Massamá. No Real fez 39 partidas, anotou 20 tentos e duas assistências. Ainda no país, o jogador atuou pelo Rio Ave, com 20 jogos, sendo 15 titular e marcando 14 gols.
Na França, pelo Mônaco, o brasileiro marcou dois gols e uma assistência em três partidas como titular, 16 no total. Então chegou o Benfica, clube que Carlos Vinícius tem contrato até 2024. Nas Águias foram 49 jogos, 27 de titular, somando 24 gols, 13 assistências e sendo artilheiro da Liga NOS 2019/20.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados